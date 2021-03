'Frihed for fans.' 'Logik efterlyses'. 'Klubberne har vist vejen - beløn dem!'

Budskabet var ikke til at tage fejl af på de mange bannere, der var placeret på Brøndby Stadion inden søndagens kamp mod AGF.

For mens samfundet stille og roligt åbner for blandt andet skoleelever, må fodboldfans fortsat væbne sig med tålmodighed i forhold til at komme tilbage på stadion. Og det har i den grad medført utilfredshed de sidste uger.

Inden sidste weekends kamp mod FC Midtjylland, havde en gruppe FCK-fans arrangeret en demonstration ved Parken.

'Fodboldklubberne har flere gange forsøgt at komme i dialog med regeringen. Det skyldes hovedsageligt at de lider økonomisk,' lød det blandt andet, og søndag aften var det så i Brøndby, man forsøgte at råbe regeringen op. Dette er blot et udpluk af, hvad der stod på de mange bannere:

'Frihed for fans!'

'Ansvarlig logik frem for forsigtighedspolitik.'

'Dokumentation på bordet eller fans på stadion'

Kulturministeren smadrer kulturen'

'Sund fornuft over populisme'

'Fans på stadion nu'

'Logik efterlyses'

'Fodboldklubber trues på deres eksistens - Mette hygger sig i Israel imens.'

'Fodboldklubberne er opgaven voksen - hvornår er I?'

Også Joy Mogensen fik nogle stikpiller med på vejen af den utilfredse fangruppe.

'Vi efterlyser: Argumenter fra Joy' og 'There is not much Joy in life' lød blot nogle af de sætninger, der blev sendt i Kulturministerens retning.

Der har tidligere under coronapandemien været en såkaldt Superliga-ordning, der tillod sektioner med maksimalt 500 fans i hver, der alle skulle sidde ned og holde en meters afstand.

Den ordning er dog lige nu droppet, og de eneste der har adgang til kampene er spillere, trænere, stab, dommere, tv-produktioner, journalister og lignende.

»Vi forstår ikke, hvorfor en løsning, som dokumenteret fungerer og er vigtig for at dæmpe COVID-19’s skader på beskæftigelse og økonomi, skal lukkes ned. Der er p.t. afviklet 46 kampe under Superligaordningen, uden at der er konstateret smittespredning i forbindelse med de udendørs kampe. Der er tale om en misforståelse, hvis folk tror, at vi afvikler fodboldkampe med flere tusinde personer, som frit kan blande sig med hinanden. Det er ikke tilfældet. Derfor har vi et behov for at oplyse både fans og myndigheder om, hvordan ordningen konkret fungerer, for den viser tydeligt, at der er tale om en forsvarlig adfærd på stadion og en tryg tilskuerrejse,« lød det blandt andet fra Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen i efteråret.

Partierne skal mandag forhandle om en længeresigtet genåbningsplan.

Statsminister Mette Frederiksen har tidligere sagt, at deadline for at kunne præsentere den er tirsdag den 23. marts.