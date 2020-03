Pludselig lød der et brag under anden halvleg over Brøndby-tribunen på Right to Dream Park i Farum.

Tilskuerne sad bare ikke på lægterne. De stod ude foran. Du kan se billedet i bunden af artiklen.

»Det siger sig selv, at det er en vild dedikation til det, de elsker. Den mærkede vi, da vi mødte op. Når der engang imellem kom fyrværkeri midt under kampen, så vidste vi, at de er der for os,« sagde Brøndby-spiller Lasse Vigen efter det uafgjorte resultat mod FC Nordsjælland.

Som alle andre Superliga-kampe i marts blev kampen spillet uden tilskuere på stadion på grund af den berygtede coronavirus. Alligevel var Brøndby-fans taget til Farum for at vise opbakning til deres hold.

Aldrig alene!! #Brøndby pic.twitter.com/AQj5dCBkNm — Sebastian O. Andersen (@andersen_1964) March 8, 2020

»Det er fedt, at de er med os hele vejen. Også selv på en dag, hvor de ikke kan få lov at se kampen, og alligevel viser deres støtte. Det er noget, vi sætter stor pris på, og vi håber, at vi snart kan have dem med os i ryggen igen,« fortalte Lasse Vigen.

Oplevelsen var speciel for både spillere, stabsfolk og journalister, der var mødt op på et tomt og hult stadion nord for København.

I stedet for at være prydet med sang og trommespil var kampens lydbillede råb og skrig nede fra banen, og oplevelsen var da også uvant, sagde Lasse Vigen.

Det var faktisk ikke selve kampen, som var det mest bizarre for Brøndbys midtbanespiller, men derimod optakten. Her gik holdene blandt andet forbi hinanden i stedet for at give det traditionelle håndtryk kort inden kampstart.

Right to Dream Park i Farum uden tilskuere forud for Superliga opgøret mellem FC Nordsjælland og Brøndby IF søndag den 8. marts 2020. (Foto: Lars Møller/Scanpix 2020) Foto: Lars Møller Vis mere Right to Dream Park i Farum uden tilskuere forud for Superliga opgøret mellem FC Nordsjælland og Brøndby IF søndag den 8. marts 2020. (Foto: Lars Møller/Scanpix 2020) Foto: Lars Møller

»Det var lidt mærkeligt. Men jeg synes egentlig mere, at det var det mest under hele opvarmningen, og da vi gik ind på banen. Når kampen er i gang, så tænker man selvfølgelig over det, men det fylder mindre og mindre,« fastslog han.

Brøndby var foran af to omgange mod FC Nordsjælland, men hjemmeholdet fik kæmpet sig tilbage ved hjælp af scoringer fra Mikkel Damsgaard og Isaac Atanga.

Hos Brøndby kom Anis Slimane for første gang på måltavlen som seniorspiller, mens Samuel Mraz også sendte bolden i kassen.

Det uagjorte resultat betyder, at det fortsat kun er et point mellem Brøndby og FC Nordsjælland, der henholdsvis ligger nummer fire og fem i Superligaen.