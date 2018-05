Flagstænger bevidst tilspidset, så de kan bruges som stikvåben - eller ganske enkelt flagstænger, der bare er knækket? Det er stridspunktet mellem Københavns Politi og Brøndby-fans, som anklager politiet for at forfølge fodboldfans og lave spin.

»Det ærgrer os, at Københavns Politi fortsætter med deres spin-retorik i medierne. Det er tydeligt, at dele af Københavns Politi har en skjult agenda, når det omhandler fodboldfans, som man forfølger ved alle muligheder. Derfor kan to ubrugelige flagstænger pludselig blive udlagt som planlagt produktion af stikvåben,« skriver Brøndby Tifo, som er et uafhængig udvalg under Brøndby Support, i en meddelelse på Facebook.

Årsagen til vreden er, at ledende politidirektør hos Københavns Politi, Peter Dahl, i går sagde til Ritzau, at frygten for uroligheder til pokalfinalen mellem Brøndby og Silkeborg IF, som i morgen skal spilles på FC Københavns hjemmebane, Parken, er så stor, at politiet har valgt at mere end fordoble mandskabet.

Brøndby-fans bliver eskorteret væk fra Parken efter Superliga-opgøret mellem FCK og Brøndby i Parken i søndags.

Politidirektøren begrundede blandt andet beslutningen med, at Politiet i søndagens derby i Parken havde beslaglagt rør og stænger, og at nogle af de flagstænger var blevet tilspidsede, så de kunne bruges som slag- og stikvåben.

Det er netop den detalje med de tilspidsede flagstænger, som har fået Brøndby Tifo til at komme med det vrede modsvar til politiet på Facebook-siden for de uofficielle Brøndby-fanfraktioner, Sydsiden Brøndby.

I meddelelsen har Brøndby Tifo vedlagt et billede af to knækkede flagstænger i plastik, som skulle være dem, politiet henviser til som værende stikvåben. Ifølge Brøndby-fansene er det ikke usædvanligt, at deres flagstænge, som bruges til de store flag, kan knække under en kamp, og tager derfor klart afstand til Københavns Politis teori.

»De to pågældende flagstænger på billedet er netop resultatet af to knækkede dele, som ved kampens afslutning er blevet efterladt ved vores tribune. Noget, de mange overvågningskameraer kan underbygge, hvis de altså gad kigge efter,« skriver Brøndby Tifo, som afslutter deres besked med ordene:

»Lad vær med at tro på dem.«

Peter Dahl fra Københavns Politi sagde i går til Ritzau, at de har oplevet en optrapning i forholdet mellem grupper af Brøndby- og FC København-fans med overfald og konfrontationer i den seneste tid.

Brøndby-fans til søndagens derby mellem FCK og Brøndby.

En af de optrapninger, som politidirektøren nævner, er episoden Store Bededag, hvor en FCK-bus blev overfaldet af op mod 80 fodboldbøller. Fire personer kom på skadestuen. Foreløbig er fem mistænkte anholdt.

»Vi synes faktisk selv, at vi har strakt os rigtigt langt. Vi har været i dialog med Brøndbys supportere - også dem fra de mere uautoriserede miljøer. Vi syntes egentlig, at vi var kommet til en god forståelse og havde lavet nogle fine aftaler. Men vi må bare konstatere, at det har været fuldstændig spild af tid, for ingen af de aftaler er blevet overholdt,« lød det far Peter Dahl.

Den offcielle Brøndby-fanklub, Brøndby Support, undrer sig ligesom Brøndby Tifo over Københavns Politis retorik, og bakker op om under-fangruppens skrivelse.

»Det er et tyndt grundlag, de beskylder os for at have stikvåben til kampen på. Det er en meget skarp retorik, som jeg ikke forstår, at Københavns Politi bruger. Det er klassisk Københavns Politi. Vi har prøvet før, at de taler bål og brand. Man kan have dem mistænkt for, at de kommer frem med dette, fordi de skal til at have forhandlet nye budgetter. Det var det samme sidste år inden pokalfinalen,« lyder skudsmålet fra næstformand i Brøndby Suport, Sarah Agerklint.

I forhold til politidirektør Peter Dahls udtalelse om, at dialog mellem fansene og politiet har være nyttesløs, siger Brøndby Support-næstformanden:

»Jeg deltager i de møder med København Politi, men jeg kan ikke genkende det billede, de tegner. De burde hellere køre en konfliktreducerende kommunikation. Der er indimellem episoder mellem dele fanmiløjet, og det er ærgerligt, når det sker. Men en optrapning vil jeg ikke kalde det. Sådan oplever vi det ikke.«

Brøndby IF møder Silkeborg IF i pokalfinalen i morgen i Parken kl.17. Følg kampen LIVE på bt.dk og følg også den store optakt til braget i timerne op til kampstart