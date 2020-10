Fodboldfans er ikke begejstrede for myndighedernes argumenter imod flere fans på Superliga-stadioner.

I øjeblikket må der ikke være mere end 500 personer på stadion, men fans og fodboldklubber vil gerne tilbage til den såkaldte 'Superligaordning', der gav plads til langt flere.

Søndag har Brøndby-fans derfor hængt bannere op foran Christiansborg. Det fremgår af fangr

På banneret står der:



»Hvem skal blive bedre til afstand? Fodboldklubber trues på deres eksistens, politikerne piller på hinanden imens.«

I øjeblikket kører kampagnen #flerefanspåstadion på sociale medier i øjeblikket, mens DBU og Divisionsforeningen er gået i fælles front for at overbevise myndighederne.

Protesten kommer blandt andet også i kølvandet på udmeldinger fra Socialdemokratiet. Lørdag fortalte kulturordfører Kasper Sand Kjær (S) til B.T, at smittetallene skal ned, før der kan lukkes flere tilskuere ind på stadion.

»Vi ved bare, at det er ved de store begivenheder, at risikoen for at skabe en supersprederevent er størst, hvor rigtig mange bliver smittet på én gang. Og ja, det er rigtigt, vi ikke kender til tilfælde fra tidligere fodboldkampe. Men det var også på et tidspunkt, hvor smittetallene var lavere, end de er nu. Risikoen for, at en smittet person tager til fodbold, er højere nu, end den var hen over sommeren,« sagde Kasper Sand Kjær til B.T. og tilføjede:

»Vi følger hele tiden smittetallenes udvikling, og der er ikke noget, vi hellere vil end at åbne for flere tilskuere til Superliga-kampe. Og for den sags skyld alle andre sportsgrene.«

Indtil videre er Superliga-ordningen sat i bero til og med 31. oktober.