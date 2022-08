Lyt til artiklen

»Det gik ekstremt hurtigt.«

Sådan lyder det fra Brøndby-fan Rasmus Augustesen, der har været med til at samle ind til de FCK-fans, der blev truet til at aflevere deres fodboldtrøje efter derbyet i Parken.

I videoen øverst kan man se, hvor ubehageligt det udspillede sig, og det har ramt de danske fodbold-tilskuere hårdt at se billlederne, der har fyldt mediebilledet efter 4-1-kampen i Parken.

Augustesen tænkte hurtigt tanken med at lave en indsamling.

»Det var det første, jeg tænkte. Vi skal vise, hvad Superliga-Danmark kan. Det skal ikke kun være de neandertale, der løber med overskrifterne,« siger han B.T.

Han fortæller, at de satte indsamlingen til de tre forudrettede FCK-fans til at stoppe ved 5.000 kroner. Og det blev nået på fem minutter.

»Det er sgu bare imponerende. Det tog bare fart med delinger og masser af positiv respons.«

Brøndby-tilhængeren har været i kontakt med ofrene.

»De er mindst lige så overvældede og rørte, hvor hurtigt det er gået, og den modtagelse som indsamlingen har fået.«

Han er glad for at vise, at fodboldfansene kan stå sammen i kampen mod den fælles fjende: De få, der ikke kan finde ud af det.

»Det gør mig en smule stolt. Vi er rigtig mange, der kan gå sammen og skabe sådan et inititativ her. Jeg har skammet mig over at være Brøndby-fan, men nu vil jeg gå så langt som at sige, at jeg er stolt at være Brøndby-fan, når sådan noget som det her lykkes.«