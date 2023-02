Lyt til artiklen

Brøndbys fans er i gang med en større stemningsboykot på grund af det nye ejerskab i klubben, men når én spiller fra FC Midtjylland – Stefan Gartenmann – havde bolden, var de på dupperne.

Midterforsvareren scorede selvmål senest mod Sporting Lissabon, og det blev han drillet med af udebaneholdets fans.

»Det er fint. Det er dejligt, at der er nogle, der ser med, når vi spiller og følger med i vores kampe, så det bruger jeg bare som motivation. Om det er af den ene eller anden årsag, det betyder ikke så meget,« siger Stefan Gartenmann og tilføjer:

Foto: CARLOS COSTA

»Jeg har prøvet det før. Det er en del af det, men alle de store stjerner udtaler, at det er sådan noget, der motiverer dem, og jeg synes også, det er fedt. Jeg tror aldrig, at vi har trådt hinanden over tæerne, og de vil jo gerne have, at deres hold vinder, så hvis det er den måde, de føler, at man gør det på, så skal de bare klø på,« fortsætter FCM-spilleren, som altså noterede tilråbene fra Brøndbys fans, men på et tidspunkt i kampen blev han immun over for dem.

»Jeg tænkte da over det, første gang de gjorde det, og jeg havde bolden, men når de gør de 13., 14., 15., 16. gang, så går det lidt i sig selv,« lyder det fra Stefan Gartenmann.

Han kommer fra Roskilde, og som ung tog han på Brøndby Stadion med samme formål som dem, der råbte ad ham.

»Jeg har været på Brøndby Stadion nogle gange, og det er dem, man overvejende holder med på Sjælland, men når er Superliga-spiller, bliver den slags lagt lidt til side, så der er ikke andre i Danmark, jeg holder med end Midtjylland. Måske også en snert af Sønderjyske,« siger han og hentyder til sit tidligere hold.

Brøndby vandt kampen 1-0, og målet kom, da Håkon Evjen gled forbi Stefan Gartenmann og spillede Simon Hedlund fri, inden svenskeren fandt målscorer Ohi Omoijuanfo.

FC Midtjylland-spilleren synes, at det bedre hold på dagen vandt.

»Vi var udfordrede i første halvleg og havde lidt svært ved at løse, hvordan vi skulle undgå, at de spillede imellem os. Der var lidt for mange gange, at de fandt Evjen og får vendt op i banen, og det er de rigtig farlige på. Da de scorer i anden halvleg, faldt de naturligt tilbage, men vi skaber nok til at få i hvert fald et point, men Brøndby var lige en tand bedre end os i dag.«