Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og Brøndby forløb uden problemer på banen, men på lægterne var snakken en anden, da der for første gang i 2021 blev lukket tilskuere ind.

For mod slutningen af kampen, der endte 3-0 til gæsterne, bekendte omkring 50 Brøndby-fans pludselig kulør, og det er imod reglerne, at de befandt sig på stadion.

Åbningen for tilskuere til Superliga-kampe er nemlig indtil videre forbeholdt fans af hjemmeholdene, men det så disse Brøndby-fans stort på, da de havde skaffet adgang via en partner til FC Nordsjælland.

»Billetterne er partnerbilletter, som partnerne kan give til sine kunder. Vi har gjort det helt tydeligt, at vi har et ansvar for, at der ikke kommer udefans ind. Det står også på billetterne,« siger kommunikationschefen i FC Nordsjælland, Christian Wolny, og tilføjer:

Disse fans sang Brøndby-sange mod slutningen af kampen mod FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Disse fans sang Brøndby-sange mod slutningen af kampen mod FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe

»Udefans er ikke tilladt på stadioner i Superligaen i denne sæson, og det er et ansvar, vi har påtaget os, så når det sker, så er det ikke godt nok.«

Brøndby-fansene var alle placerede i et hjørne bag det ene mål på nummererede pladser, og da de rejste sig op og begyndte at synge højlydt mod slutningen af kampen, kan FC Nordsjælland hurtigt opspore, hvem der gav de givne billetter til de forkerte:

»Når sådan noget her sker, følger vi op på det, og vores direktør indkalder til møde i morgen for at se, hvem der står til ansvar for, at de her fans fra Brøndby er kommet ind. Vi er kede af det og skuffede. Vi skal sørge for, at det ikke sker igen, for det her vil vi ikke acceptere. Det kommer til at få en eller anden form for konsekvens fra vores side. Det er ikke godt nok, at det sker,« lyder det fra Christian Wolny, som forsikrer, at alle foranstaltninger ellers er blevet overholdt denne aften:

»Jeg er rimeligt overbevist om, at det ikke kan relateres til noget i forhold til coronavirussen, som er blevet brudt. Men der er noget, vi ikke er tilfredse med i forhold til den generelle sikkerhed, når det her kan ske,« forklarer han.