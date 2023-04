Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Brøndby Stadion er slet ikke, som det plejer at være.

I søndagens 0-3-nederlag til Viborg var de stemningsskabende fans igen helt tavse som led i deres boykot mod det nye ejerskab, og aktørerne lægger ikke skjul på, at det er til at mærke, at der næsten ingen verbal opbakning er til de blågule spillere.

Viborg-træner Jacob Friis er slet ikke i tvivl om, at det var til hans holds fordel.

»Jeg kan huske en mine første oplevelser her som assistenttræner, der blev man blæst ud, det gør man ikke længere. Jeg ved ikke helt, hvad de har gang i, det skal jeg ikke blande mig i, men det er absolut til modstandernes fordel. Så det er jeg glad for,« siger han og fortsætter:

»Jeg er selvfølgelig ked af, at de internt i klubben ikke kan finde ud af det, men vi kan godt mærke en forskel.«

Daniel Wass savner at have den massive opbakning, som ellers kendetegner Brøndbys fans.

»Jeg har stor respekt for de fans, der står dernede og synger, men det er klart, at det ikke er det Brøndby Stadion, som det plejer at være. Det er ikke, fordi man har fokus på det nede på banen, men man kan godt se på det inden kampen, at det ikke er det samme. Fansene betyder utroligt meget. Det gør Brøndby Stadion. Men vi skal ikke blande os i noget,« siger Daniel Wass.

Med resultatet er afstanden mellem Viborg og Brøndby nu på 10 point inden de sidste ni runder af Superligaen, og de blågule kan nærmest vinke farvel til medaljer.

»Skal vi ikke sige, at med ni kampe igen er det et godt forspring, nu er strukturen, som den er, og vi kom i den rigtige ende, og nu skal vi ud og jagte de gode præstationer. Og så håber jeg, at vi får efter fortjeneste og kan skrive lidt Viborg-historie,« siger Jacob Friis og fortæller om sejren:

»Jeg tror, at det var en underholdende kamp for den menige mand. At der skete noget i begge ender. Vi forsvarede os bravt og led indimellem, men det havde vi snakket om, det kræver det også, så der var noget godt forsvarsspil og en god målmandspræstation. Men jeg synes faktisk, vi kunne have gjort det endnu bedre.«

»Men vi rammer rigtigt på mange dele af paletten. Det var en stabil, god præstation.«

Foran 18.000 fans på Brøndby Stadion. Det kunne bare ikke høres.