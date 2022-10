Lyt til artiklen

14 sting, et brud i ansigtet og en kraftig hjernerystelse.

Det var, hvad den daglige administrator og bestyrer i Brøndbys fanklubhus 'Hytten' tog hjem med efter søndagens derby på Brøndby Stadion, hvor FC København ikke måtte have fans med til opgøret.

Det oplyser fangruppen Brøndby Support mandag aften, efter formand Sarah Agerklint tidligere mandag fortalte B.T. om det rystende overfald, hvor i alt tre mænd var ofre for volden – som ifølge Brøndby Support skete, da ofrene ville stoppe et slagsmål.

Overfor B.T. understregede Agerklint, at gerningsmændene ikke er nogen, man typisk ser komme i Hytten – men siden har spekulationerne fløjet om, hvem gerningsmændene var, og derfor har Brøndby Support altså nu fundet det nødvendigt at understrege detaljer om gerningsmændene.

For Brøndby Support afviser helt og holdent, at der er tale om folk fra Brøndby-grupperingen Alpha, som har trukket masser af negative overskrifter i den seneste tid – eller FCK-fans, der fandt vej til Brøndby trods forbuddet.

»Vi vil godt mane rygterne ned. Det er bekymrende, at det er nødvendigt at skrive, men det var ikke Alpha, som overfaldt vores frivillige. Vi har været i løbende dialog siden i går med ledende medlemmer af Alpha, som alle er lige så rystede, som vi er,« skriver Brøndby Support og fortsætter blandt andet om de mange spekulationer:

»Det var heller ikke FCK-fans, som havde blandet sig i mængden eller iscenesat det for at fortælle flere dårlige historier om klubben for at forhindre et muligt salg.«

»Spekulationerne er mange, men tilbage står, at hændelsen opstår, fordi vi som frivillige og vores ansatte går ind og vil stoppe optræk til et slagsmål og fjerne folk fra området. Det bliver ikke respekteret af de pågældende. Det var umotiveret, det kom ud af det blå og har ikke baggrund i de mange spekulationer, vi ser florere rundt omkring.«

Brøndby Support fortæller desuden, at man har modtaget massiv støtte og omsorg fra omverdenen – blandt andet har AGF's fanklub sendt blomster til de tre berørte – og den berørte bestyrer er ved godt mod, men ser nu ind i en pause, hvor han kommer til hægterne igen.

Sagen er overdraget til politiet, som har fået videoovervågning fra Hytten.

Københavns Vestegns Politi bekræftede efter søndagens hændelse, at tre mænd blev overfaldet i fanklubhuset.

»De er ikke blevet indlagt. Det var nogle knytnæveslag, de fik,« lød det fra Torben Wittendorff, der er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi – tidligere mandag var der ingen anholdte i sagen, ligesom man heller ikke havde nogen formodning om, hvem der står bag overfaldet.

Søndagens derby trak flere negative overskrifter fra lægterne med sig – blandt andet fordi Brøndby IF meldte ud, at den stemningsskabende gruppe, Alpha, havde taget pladser til opgøret, som normalt tilhører sæsonkortholdere – Alpha har siden fortalt, at man handlede i god tro.

På banen endte det 1-1 mellem Brøndby og FC København efter en sen FCK-udligning af 16-årige Roony Bardghji.