Superligaklubben Brøndby har fået tilført 129 millioner kroner i en kapitaludvidelse. Det oplyser klubben i en fondsbørsmeddelelse.

Størstedelen af kapitaludvidelsen er gæld, der er blevet konverteret til aktier.

»Vi er meget tilfredse med resultatet af emissionen, og vi ser det som en stor tillidserklæring til klubben og strategien. Det er den mest indbringende emission, klubben har foretaget til dato, og vi glæder os især over at se, hvor mange aktionærer og investorer, små som store, som har bidraget til, at vi nu kan tage næste skridt sammen,« siger administrerende direktør Ole Palmå til klubbens hjemmeside.

»Bruttoprovenuet muliggør, at vi som klub kan forfølge de ambitioner, vi har om et Brøndby IF i økonomisk balance og indfri vores sportslige målsætninger.«

Var prospektet blevet fuldtegnet, havde Brøndby fået tilført 156,1 millioner kroner.

Da prospektet blev offentliggjort i januar, kunne klubben berette, at hovedaktionær Jan Bech Andersen og bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen havde givet tilsagn om, at de ville konvertere deres tilgodehavender på 93,2 millioner kroner til nye aktier.

I alt var der på forhånd givet tilsagn om et provenu på minimum 102,8 millioner kroner. Resultatet blev 26,3 millioner kroner mere.

Hvis man skærer gældsafviklingen fra, så er der 35,9 millioner kroner tilbage.

Brøndby fortæller følgende om, hvad pengene skal bruges på:

»Brøndby kan nedbringe sin rentebærende gæld, styrke likviditetsberedskabet til understøttelse af den fremtidige drift samt påbegynde renoveringen af Sydsiden og den del af nordtribunen, som huser udeholdets fans, med henblik på at genetablere den fulde tilskuerkapacitet til glæde for fans og sponsorer.«

Klubben skriver også, at Jan Bech Andersens andel af aktiekapital og steemmerettighederne i selskabet forventes at udgøre omkring 56 procent.

