Tre point, rent bur og ni sejre i træk.

På papiret var Brøndbys besøg i Silkeborg perfekt set med blågule briller, men spillet på banen viste, at hjemmeholdet pressede mestrene i store dele af første halvleg og også kom frem til en kæmpe chance ved Nicolai Vallys i anden halvleg, men det var Mathias Kvistgaarden, som med sit første Superliga-mål afgjorde hele affæren.

»Jeg synes, det var en hård dag på kontoret for os. Det er der ingen tvivl om, at det var. Silkeborg var markant bedre end os i første halvleg og skaber mere, men jeg synes, at vi spiller en relativt lige anden halvleg målt på chancer,« siger Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, og tilføjer om de sidste 45 minutter, hvor han så sit hold være bedre med:

»Vi bliver markant bedre. Vi går lidt længere tilbage på banen og bliver mere kompakte. Vi havde troet, at vi kunne gå op og stresse dem, men de var simpelthen for dygtige med bolden, så stor ros til Silkeborg.«

Sejren i Silkeborg var som nævnt den niende i træk i Superligaen for Brøndby, der kun er tre point fra førstepladsen efter 20 runder.

Så er Brøndby inde i guldkampen?

»Det kan godt være. Vi er tilfredse med, at vores hold viser fin arbejdsmoral. Vi laver også clean sheet nummer fire i streg, og det er vi selvfølgelig også tilfredse med, men så er det klart, at der er nogle ting i vores spil og kvalitet med bolden, som vi ikke er tilfredse med,« lyder det fra Niels Frederiksen, der inden kampen måtte se en spiller uden for truppen få en masse fokus.

Blas Riveros har døjet med corona i ugens løb og var ikke udtaget til kampen. Venstre backen holdt lørdag familiefest og lagde videoer op af det hele, og det fik en masse opmærksomhed.

»Jamen, der er ikke nogen sag. Jeg er smule irriteret over det. Han var syg i starten af ugen og har trænet fredag og lørdag og har været inde og træne i dag. Der er en sygdom, der huserer i samfundet, hvor vi siger, at vi skal isolere os en lille smule. Men han har trænet de sidste par dage, men jeg har bare vurderet, at han i dag ikke var klar til kamp efter den sygdomsperiode,« forklarer Niels Frederiksen, som fortsætter:

Blas Riveros var ikke udtaget til kampen mod Silkeborg. Foto: Henning Bagger

»Han er på træningsbanen igen i morgen, og han indgår formentlig i kamptruppen til på søndag. Jeg kunne ikke forestille mig andet, så det er simpelthen et spørgsmål om, at han er raskmeldt nu, men har været sygemeldt i starten af ugen og derfor ikke fået trænet nok i ugens løb.«

Blas Riveros havde nok fået spilletid i søndagens kamp, hvis han havde været fit, da venstre backen Kevin Mensah fik en skade, og Brøndby måtte ty til Christian Cappis som hans afløser.

Men den sydamerikanske spiller har endnu ikke fået et eneste minuts spilletid i 2022.

»Ja, der har han siddet på bænken, og jeg har vurderet, at Kevin Mensah og Andreas Bruus har gjort det rigtig godt i vores opstart. Det er dem, jeg har foretrukket i første omgang, og det er i hvert fald tvivlsomt, om Kevin bliver klar til næste uge, så der er der gode muligheder for, at I ser Blas i aktion.«

Irriterer det dig, at han lægger de billeder op, og vi kan se, at de efterfølgende er blevet pillet ned? Er det dig, der har sagt, at de skulle det?

»Nej, det er ikke mig, og jeg har ikke flere kommentarer til det,« siger Niels Frederiksen, der i stedet kunne glæde sig over, at hans hold nu har taget 27 point i træk i Superligaen.

»Det tror jeg ikke, at jeg har prøvet før. Det må gerne fortsætte,« afslutter han efter sejren over Silkeborg, der havde ret svært ved at forstå, at denne kamp ikke gav point.

Boldbesiddelsesprocenten sagde 66-34 i hjemmeholdets favør, og der var også en overvægt af chancer til Silkeborg.

»Det var en god præstation, men ærgerligt, at vi ikke fik noget med,« siger Nicolai Vallys, der tilføjer:

»Hvis vi går ud med samme udtryk og laver samme præstationer, så er det ikke mange kampe, vi kommer til at tabe. Vi er ved fint mod, men vi skal bare lige sluge denne her.«

»Der er lidt stille i omklædningsrummet, og der er ikke blevet sat musik på som i de tidligere kampe, hvor vi har fået noget med, men vi skal nok rejse os. Vi kunne have fået alle tre point, men vi skulle nok have scoret i første halvleg, hvor vi har en del chancer og en rigtig god periode,« analyserer Silkeborg-spilleren.

Nederlaget til Brøndby var blot det tredje i denne sæson for oprykkerklubben.