Brøndbys storaktionær og bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, vil stadig stå i spidsen for klubben fremover.

Tilbage i januar åbnede Brøndby-rigmanden ellers for, at der kunne komme investorer ind i klubben. Og igennem det meste af 2020 har der været skriverier og rygter om potentielle investorer, hvor både Red Bull-koncernen og den russiske Zingarevich-familie, der er ejere af Fremad Amager, blev sat i forbindelse med klubben på Vestegnen.

Alle de spekulationer blev dog afvist af Jan Bech Andersen, og over for B.T slår han fast, at der ikke er investorer på vej ind i klubben.

»Likviditetsmæssigt er vi fint kørende, og der er ingen problemer. Den kan jeg fuldstændig lukke ned. Der er ikke dialog med nogen som helst. Punktum,« slår han fast.



»Der er ikke brug for investorer på den korte bane,« siger han og tilføjer:



»Det er meget bedre – som jeg ser det – at vi arbejder benhårdt på vores strategi og fokuserer på, at vi får orden på eget hus og får styr på vores forretning, som efter et meget svært år alt taget i betragtning er på vej i den rigtige retning.«

»Hvis der så kommer noget på et senere tidspunkt, så står vi en meget bedre situation,« siger han.

Brøndby-storaktionæren ser nemlig helst, at det er ham og den nuværende ledelse, der formår at få Brøndby tilbage på toppen. Med andre ord bliver det med Jan Bech Andersen i spidsen, at Brøndby kigger ind i fremtiden. Han skal ingen steder.

Du har igennem din tid i klubben skudt et anseeligt beløb i kassen. Bliver man på et tidspunkt træt af at være ham, der skal træde til, og er det derfor, der har været snak om investorer?

»Nej, overhovedet ikke. Det allervigtigste er selvfølgelig, at man ikke bliver ved med at putte pengene ned i et sort hul. Der er der ingen mennesker, der synes er sjovt. Fra et helt personligt perspektiv vil jeg meget hellere have, at det er mig og os, der lykkes, fremfor at der kommer nogle udefra og siger ‘se, hvad vi gjorde’. Nu er vi godt på vej. Og nu skal vi bare hænge på.«



Du er fuldt ud i sædet fremadrettet som storaktionær og bestyrelsesformand?

»Fuldstændig. 100 procent.«

Har du oplevet stor interesse for at komme ind i en klub som Brøndby?

»Nej, men der har været nogle forespørgsler løbende, og det er der hele tiden, for det er et interessant sted. Alle kan godt se, at der er noget potentiale. Men der er ingen grund til at gå ind i de her ting med de mennesker, før vi er 100 procent i kontrol af forretningen. Det synes jeg er meget bedre.«

Hvor ser du gerne klubben være i de kommende år?

»Jeg forventer, at vi over tid får noget større økonomisk råderum, så vi kan gå i offensiven. Det kan ske, i og med at de unge spillere bliver ældre, og holdet modnes. Og desuden har vi stadigvæk noget tung bagage i dyre spillere, der ikke nødvendigvis hjælper os på den korte bane.«



Så det økonomiske råderum kommer fra jeres strategi?

»Absolut. Det er i bund og grund at bruge de penge, der er til rådighed, klogere og bedre. Der er stadig noget bagage med dyre spillere, der ikke nødvendigvis leverer kampminutter. Men det arbejder vi med hele tiden, og det gør alle klubber.«

»Vi skal fortsætte den gode udvikling, vi er i på den kommercielle bane, og på den sportslige side skal vi også være i stand til at sælge nogle fodboldspillere,« siger han og påpeger, at Brøndby er et stykke efter eksempelvis FCK og FCM, når det kommer til at tjene penge på spillersalg.

Men han tror på, at man med tiden kan komme bedre med.

»Som regel koster det penge at tjene penge, så det betyder, at vi skal investere på et tidspunkt. Og det kommer vi også til. Men vi må også tro, at vi gerne skulle se noget lignende i forhold til salg med de unge mennesker, vi har på førsteholdet, og som er på vej op.«

»Jeg er faktisk meget fortrøstningsfuld for, at vi kommer til at holde det, vi lover om nulresultat og positive resultater i årene, der kommer.«

Jan Bech har givet en støtteerklæring til Brøndby indtil efteråret 2021. Brøndby har meldt ud, at man forventer et underskud på mellem 25 og 40 millioner før skat.