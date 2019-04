En af Jan Bech Andersens helt store opgaver bliver at finde ud af, hvem der skal være Brøndbys nye, permanente cheftræner.

Tirsdag blev han af Brøndbys bestyrelse valgt som ny bestyrelsesformand, og derfor skal han sidde for bordenden ved vigtige beslutninger - såsom valget af den nye træner.

Hvornår bliver det så?

»Hurtigst muligt. Hvis vi selv kan bestemme, så var det i morgen. Men der skal to parter til en tango. Det er et interessant job, så der er mange spændende kandidater, der har meldt sig.«

»Både med hensyn til emission, og at vi skal videre som klub, bygge på hvor vi er og gøre klar til næste sæson, så står det selvfølgelig og falder med, at vi skal have taget den her beslutning så hurtigt, som muligt,« siger Brøndbys nye bestyrelsesformand.

Jan Bech Andersen fortæller, at der foregår samtaler med op til flere kandidater, men han ønsker ikke at sætte tal på, hvor mange der snakkes med.

Til gengæld vil Jan Bech Andersen gerne sætte ord på, hvad man kommer til at gå efter i en ny træner.

Her går klubben efter en profil, der passer på så mange af de parametre, klubben måler sig på, som muligt. Heriblandt at der skal spilles med højt presspil (gegenpress) og med unge akademispillere.

Jan Bech Andersen fastslår dog, at det bliver svært at finde en, der passer perfekt ind i samtlige parametre.

»Vi har lagt en overordnet strategi for klubben, og det er vigtigt, vi holder os i det spor. Der er altid nogle nuancer inden for genpres, og det har vi talt om med de trænerkandidater, der er.«

»Det er ikke alting, der skal passe ned i en kasse. Så vi er nødt til at udvise en lille smule fleksibilitet, så det er selvfølgelig at køre strategien videre, men også med de nuancer, som spillet kræver. Og det flytter sig hele tiden.«

»Du finder formentlig ikke en person, der passer på alle parametre. Så derfor er vi nødt til hele tiden at navigere og sejle efter de koordinater, der er udstukket her. Alex (Alexander Zorniger, red.) var en revolution, men nu er vi et andet sted, og der skal bygges på på det næste niveau. Det kræver måske, den kommende træner har nogle andre værktøjer,« siger Jan Bech Andersen.