Det skulle have været den helt store præsentation af Brøndbys nye, stærke sportslige lederteam. Men det blev det ikke.

For da det kom til stykket, manglede der en stol. Ebbe Sand var der ikke.

Brøndby-koryfæet havde sagt op, inden Brøndby onsdag formiddag præsenterede den tidligere FCK- og FCN-boss Carsten V. Jensen som ny fodbolddirektør.

Den opsigelse er en stor streg i regningen på den københavnske Vestegn. Planen for klubejer Jan Bech Andersen var at vippe Ebbe Sand fra sportsdirektørjobbet over i en stilling som chef for Brøndbys ungdomsafdeling.

Men Bech Andersen havde gjort regning uden vært – og uden medierne.

Ifølge Brøndby-bossen er det nemlig først og fremmest pressens skyld, at Ebbe Sand nu er fortid i Brøndby. Ekstra Bladet afslørede forleden, at Carsten V. Jensen ville få Sands job. B.T. kunne fortælle samme historie. Men offentliggørelsen af historien var ikke en del af planen i Brøndby.

»Selvfølgelig er det fuldstændig urimeligt, at en journalist løber med en flig af noget og gør ham (Ebbe Sand, red.) til 'færdig' på forsiden af en avis. Det er fuldstændig utilgiveligt, urimeligt og på grænsen til uetisk. Men sådan er det. Det må vi forholde os til. Vi kan af gode grunde ikke som klub melde noget ud, som ikke er konkret eller sket. Men sådan er det. Det er historik. Jeg havde også meget gerne set ham her ved siden af os. Det havde hele bestyrelsen og hele den sportslige sektor også. Men det er ikke tilfældet,« siger Jan Bech Andersen til B.T.

Bech Andersen mere end indikerer, at Ebbe Sand fortsat havde været i klubben, hvis det ikke havde været for historierne i medierne. Bech Andersen havde fremskredne samtaler med Carsten V. Jensen om det job, Ebbe Sand sad i. De samtaler landede på forsiden.

Svesken på disken. Er grunden til, at Ebbe Sand har sagt op, ikke bare, at I har snakket med Carsten V. Jensen, uden han vidste det og bag om ryggen på ham?

»Som jeg siger, har jeg kendt CV i mange år, og vi har haft løbende kaffemøder og samtaler omkring, hvordan tingene er i dansk fodbold, og vi kan gøre hinanden bedre og udvikle hinanden som klubber. Så opstod der nogle muligheder, og dem har vi forfulgt. Det har vi talt om som bestyrelse, og så har vi afsøgt de muligheder. Det er vores pligt,« lyder det fra Jan Bech Andersen.

Men Ebbe Sand var ikke informeret undervejs?

»Hvis vi skulle informere folk hele vejen rundt, hver gang vi har et møde med folk ude i byen, var der mange informationer, der gik rundt. Husk på, at vi er en børsnoteret virksomhed, som har en oplysningspligt, hver gang der sker noget markant.«

Men det var trods alt Ebbe Sands job, du talte med Carsten V. Jensen om…

»Nej, det var en nyoprettet stilling som fodbolddirektør.«

Er det ikke bare en teknikalitet?

»Nej, det er det ikke.«

Hvorfor ikke?

»Fordi han bliver medlem af direktionen og har nogle andre ansvarsområder i selskabet.«

Og det job kunne Ebbe Sand ikke have?

»Nej, Ebbe var ikke en del af direktionen. Som jeg siger, gik vi efter at styrke teamet, og der var Ebbe en del af ligningen.«

Nu er Brøndbys sportslige ledelse ikke styrket numerisk. I stedet er Carsten V. Jensen kommet ind som en direkte erstatning for Ebbe Sand. Det ærgrer ikke bare Jan Bech Andersen, men også den nye fodbolddirektør.

Han har også en høne at plukke. Den er dog ikke med medierne direkte, men i stedet med den 'lækage', hvorfra historien om ham selv og Ebbe Sand kom.

»Jeg beklager som den første, at Ebbe ikke er her mere. Der er ikke noget, jeg hellere ville have haft, end at have Ebbe ved min side, for vi kunne have været et stærkt team. Men jeg forstår godt Ebbe. For den måde, han blev behandlet på, var ikke værdig. Det var urimeligt, og jeg håber, at der et eller andet sted er nogen, der ærgrer sig og skammer sig gule og grønne over, at det åbenbart skulle frem i medierne på det tidspunkt,« siger Carsten V. Jensen.

»Jeg er jo ikke en del af det, men jeg kan godt sige, at det er noget, jeg beklager dybt på klubbens vegne,« slutter Brøndbys nye fodbolddirektør.