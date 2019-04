Brøndby kommer til at samle et større millionbeløb i de næste måneder. Og Jan Bech Andersen vil selv spytte en god portion i kassen.

»Det ligger implicit i emissionen, absolut.«

Det fortæller han efter generalforsamling i klubben tirsdag, hvor bestyrelsen har udpeget ham som ny formand.

Han fortæller, at begrundelsen for at pege på ham som ny bestyrelsesformand blandt andet drejer sig om den aktieemission, Brøndby står over for.

Jan Bech Andersen kommer selv til at hive tegnebogen frem i klubbens kommende aktieemission. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jan Bech Andersen kommer selv til at hive tegnebogen frem i klubbens kommende aktieemission. Foto: Nils Meilvang

Bestyrelsen har fået godkendelse fra sine aktionærer om at sælge aktier for op mod 156 millioner kroner.

Da bestyrelsen foreslog en denne aktieemission tidligere i år, var det med en målsætning om at have indsamlet 100 millioner kroner i slutningen af juni.

»Der er mange samtaler i gang, og forberedelsen er igang. Det er derfor, jeg tager formandsstokken nu her. Det er helt naturligt, jeg sidder med om det bord, hvor der skal skrives checks,« siger Jan Bech Andersen, der dog ikke vil sætte ord på, hvor mange penge, han kommer til at diske op med i den kommende aktieemission.

»Nu må vi se. Der har stået samtaler på et stykke tid her med folk, der er interesserede i at lægge penge. Så må vi se, hvad vi kan samle sammen. Nu er det blevet vedtaget, og vi har noget tid til at forberede os. Men vi har kørt nogle forskellige samtaler inden for den seneste måneds tid.«

Da Brøndby foreslog aktieemissionen tidligere i år, var det med et formål om at udvide loungene på stadion, renovere tribunen på Sydsiden og spytte penge i Masterclass.

På generalforsamlingen kunne administrerende direktør i Brøndby, Jesper Jørgensen, ikke sætte ord på, hvordan pengene fordeles.

En økonomisk problemstilling, Brøndby står over for til sommer, hedder spillersalg.

Klubben har i sin årsrapport for 2018 gjort det klart, at man skal sælge spillere for 44 millioner kroner.

Her vil Brøndby-formanden ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt.

»Det er altid et subjektivt spørgsmål, hvad folk egentlig er værd. Du kan gå på Transfermarkt og lave noget matematik, men vi må se, hvad vi ender med. Det er vores budget, og det går vi efter, men det kan vi ikke stå og garantere her.«

Sidste år nåede man op på omkring 40 millioner kroner ved salgene af profilerne Frederik Rønnow og Christian Nørgaard.

»Det er også derfor, jeg siger, det er en subjektiv størrelse, hvad folk er værd. Det kan være, der er et par spillere, der udfolder det potentiale, vi mener, de har, og at der så er bingo.«