Den seneste tid har været særdeles stormfuld for Brøndby.

Rygter om en overtagelse af amerikanske investorer har svirret, og det har skabt røre i flere Brøndby-fankredse.

Fans har været særdeles utilfredse med det forestående salg - som blev bekræftet fredag - og det har formand og snart minoritetsejer Jan Bech Andersen i sådan en grad fået at mærke gennem beskeder på sociale medier, at han har hyret to livvagter til at sørge for sikkerheden omkring sig.

Det bekræfter han overfor Ekstra Bladet.

»Det er trist, at vi er kommet dertil, men jeg føler, at det har været nødvendigt. Jeg må tænke på min egen sikkerhed,« siger Jan Bech Andersen til Ekstra Bladet.

B.T. har været i kontakt med Jan Bech Andersen, der i skrivende stund ikke har mulighed for at uddybe situationen omkring hans sikkerhed.

Han begrunder overfor Ekstra Bladet sit valg om at hyre sikkerhedsvagter med, at han er blevet svinet til gennem den seneste tid, og at han 'lytter til de signaler og de folk, han taler med'.

