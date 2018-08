Er det for meget at sige, at Brøndby IF skal i et europæisk gruppespil i år?

Ja. I hvert fald ifølge klubbens ejer, Jan Bech Andersen. For forudsætningerne for at komme i det første gruppespil siden 2006 er ikke lette, mener han.

»Vi er ikke seedet, og det vil være enormt svært at nå et gruppespil, når du ikke er det. Vi kan møde rigtig gode hold fra de store ligaer. Jeg håber selvfølgelig, vi kommer i playoff, men at sige, at målet er gruppespil, det kan vi absolut ikke. Det er for tidligt,« siger Jan Bech Andersen til B.T. Sport.

Når transfervinduet lukker, er vi endnu bedre rustet til denne her sæson Jan Bech Andersen

I tredje kvalifikationsrunde er det Spartak Subotica eller Sparta Prag, som Brøndby IF møder. Går den danske klub videre, mangler blot én modstander, før gruppespillet er en realitet. Et gruppespil, som Jan Bech Andersen altså ikke vil kalde en decideret målsætning.

Kvalificerer Brøndby sig til gruppespillet i Europa League?



Dog er denne mere klar, når snakken falder på Superligaen. Brøndby-bossen spår, at FC København vil blande sig mere i topstriden, ligesom FC Midtjylland og FC Nordsjælland vil være i toppen.

»Det bliver spændende, og det er godt for ligaen, at vi får nogle flere nuancer og hold i spil. Det skaber et bredere fundament og forhåbentlig også en bredere interesse. Jeg forventer mig en tættere og spændende sæson, hvor jeg også håber, tror på og forventer, at vi ligger oppe i top-3. Det er vores målsætning,« siger Jan Bech Andersen, der sammen med resten af Brøndby-holdet for kort tid siden sagde farvel til en stor profil.

Brøndby har i dette transfervindue solgt Christian Nørgaard (th.). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndby har i dette transfervindue solgt Christian Nørgaard (th.). Foto: Mads Claus Rasmussen

Christian Nørgaard er skiftet til Fiorentina, men Jan Bech Andersen føler stadig, Brøndby IF står stærkt i forhold til konkurrenterne.

»Vi er i hvert fald status quo og har fået et par rigtig gode forstærkninger også i anden kæde. Konkurrencen er allerede stærkere end sidste sæson, og jeg forventer, vi står mindst lige så stærkt som sidste sæson. Når transfervinduet lukker, er vi endnu bedre rustet til denne her sæson,« siger Jan Bech Andersen.