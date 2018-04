Hvem bestemmer egentlig i Brøndby, hvem kan afløse Alexander Zorniger – og har den rigtige historie om ’Oscar-sagen’ set dagens lys? BT interviewer Brøndby-ejer Jan Bech Andersen.

Tre stærke mænd. Det kunne lugte af ’mange kokke’ og alt det der. Især i en dansk fodboldklub og en virksomhed med kun 134 ansatte.

Men i Brøndby er det lige tilpas. Klubben styres af tre markante mænd, der fylder både internt og i helhedsbilledet af dansk fodbold. Sammen har de på snart to år ført Brøndby fra medalje- til guldbejler og fra strategisk spørgsmålstegn til tilsvarende klarsyn.

Der er træneren, Alexander Zorniger. Den hættetrøjeklædte og kompromisløse tysker med de – måske – gyldne fingre. Der er Troels Bech. Sportsdirektøren med de flotte citater og de lige så imponerende indkøb. Og så er der klubejeren. Jan Bech Andersen. Klubbens velgører, en overlever og en rigmand, der i stedet for blåt blod har både blå og gule væsker løbende i årerne.

Hvor Jan Bech Andersen er manden med foden på speederen og hånden på bremsen, styrer Troels Bech gearene og Alexander Zorniger rattet. De tre personligheder kører Brøndby-bilen, og lige nu går det både stærkt og fremad.

Det gør det blandt andet, fordi de tre arbejder sammen i en form for ’ledergruppe’, hvori klubbens retning peges ud. I den kommende uge mødes Bech, Bech Andersen og Zorniger til et intensivt ’seminar’ hvor de et døgn i træk slukker telefonerne og brainstormer og planlægger på fremtiden. Præcis som de har gjort det før.

Det kan de gøre uden væsentlig indblanding udefra. Ikke bare fordi, de sidder på tre tunge poster. Men fordi Jan Bech Andersen som hovedaktionær både i teorien og i realiteten kan gøre med Brøndby, hvad han vil.

»Som et eksempel kunne vi have solgt nogle fodboldspillere i de seneste transfervinduer. Men der blev vi enige om at holde sammen på tingene, fordi der så var alle mulige chancer for, at det bliver endnu bedre. Allerede for 12 måneder siden sagde vi, at det er det, vi går efter. Så kan det godt være, at vi skal justere nogle økonomiske mål, men det ruller vi foran os, fordi vi mener, vi får noget tilbage.«

»Det er bare et eksempel på en beslutning, vi har taget sammen os tre, og så er det heldige, at jeg er hovedaktionær og har langt over 50 procent af stemmerne, så vi – så længe der er penge i kassen - i praksis kan bestemme og eksekvere, hvad vi mener er det rigtige for klubben uden for meget palaver fra andre. Fra tanke til handling og eksekvering hænger tingene sammen, og det er rigtig vigtigt, når man er på den rejse, vi er på nu, hvor vi stadig samler lidt op på de første par år, efter jeg kom ind, hvor der blev spildt mange penge og millionerne fossede ud af kassen til skade for alle aktionærer,« siger Jan Bech Andersen til BT.

Netop Jan Bech Andersen er manden, der har ført den lidt umage trio sammen. Uden ham ingen Troels Bech og dermed ingen Alexander Zorniger. De tre udgør magtens tredeling på den københavnske vestegn og fortjener derfor en stor del af kreditten for, at Brøndby i løbet af de kommende seks uger kan sikre sig det første mesterskab, siden dengang i 2005, hvor Per Bjerregaard og en vis Michael Laudrup sad på deres taburetter.

Alexander Zorniger Foto: Ida Guldbæk Arentsen Alexander Zorniger Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Vi er det, jeg vil kalde en skøn treenighed. Lige fra foråret 2016, hvor jeg gik rundt i Stuttgarts gader med Alex (Zorniger, red.) har han og jeg været fortrolige. Det har jeg også været med Troels siden den dag, han trådte ind ad døren. Troels og Alex har et dagligt kollegaforhold, som de udfylder, og så er jeg en hybrid af og en sparringspartner for dem. Med Troels snakker vi køb, salg, de penge vi bruger, og hvordan Masterclass skal se ud fremover. Med Alex blander jeg mig selvfølgelig ikke i fodbolden og holdudtagelsen, men vi har en masse samtaler om ledelse og den måde, han gør tingene på. Det er evident, at jeg giver ham den støtte og opbakning, han skal have, før han føler, at han har ro på og kan gøre tingene på sin måde,« siger han.

»Vi har alle sammen vores rolle i det her spil, for at få det hele til at køre. Det er lige fra at bringe ro på, til at presse hinanden til at finde ud af, hvor vi skal være om seks, tolv og atten måneder,« fortsætter Brøndby-ejeren.

Man kunne fristes til at tro, at en stærk ejer, en tydelig sportsdirektør og en hårdtslående træner ville både træde hinanden over tæerne og sparke hinanden over skinnebenene i en klub, hvor der ikke altid har været konsensus fra bestyrelseslokalet over sportsdirektørens kontor og ned på trænerbænken. Men sådan forholder det sig ikke i Brøndby anno 2018, understreger Jan Bech Andersen.

»Der er virkelig ingen politik. Det kan du spørge om alle steder. Det kunne ikke være mindre politisk, end det er i øjeblikket,« lover han.

Sådan har det bestemt ikke været i hele Brøndby-ejerens tid i klubben. Fra han i 2013 trådte ind i klubben, til Brøndby for to år siden skiftede kurs og strategi, var der sjældent ro på bagsmækken. Men det har ændret sig.

Strategien – der fik det lidet mundrette navn 6.4 - udmundede i et nyt udtryk, en ny spillestil og en tilbagevenden til den Brøndby-identitet, som især i 80erne og 90erne fik tusinder af danskere til at melde sig under de blå-gule faner. En af dem var Jan Bech Andersen, der startede som fan – men siden blev klubejer.

Strategien pegede også Brøndby, Jan Bech Andersen og Troels Bech i retning af manden, der har vakt tankerne og ideerne til live på banen. For to år siden var Alexander Zorniger et ukendt navn i Danmark. I løbet af de kommende uger kan han blive udødeliggjort, hvis han gør, hvad ingen vil sige – og henter guldet tilbage til vestegnen.

Troels Bech Foto: Bax Lindhardt Troels Bech Foto: Bax Lindhardt

Zorniger har spillet en uvurderlig rolle i Brøndbys tilbagevenden til dansk fodbolds absolutte top. En relevant undren er derfor, hvor Brøndby havde været i dag, hvis den tidligere Arsenal-anfører Tony Adams eller et andet af de mere eller mindre kuriøse trænernavne, der lagde billet ind på det blå-gule trænerjob, havde fået overbevist to gange Bech.

»Der var sådan set ikke andre spidskandidater, da vi først fik Alex på sigtekornet. Derfor trak vi den også længe. Vi afsøgte hele markedet, og der var mange, der tilbød sig selv. Inklusiv Tony (Adams, red.). Der var også flere englændere inde i billedet, men allerede i efteråret 2015 begyndte vi at se på, at vi – hvis vi overhovedet skulle have en chance for at konkurrere – skulle en helt anden vej,« fastslår Jan Bech Andersen.

»Der var ikke den Brøndby-DNA, som jeg kendte, og det var slet ikke noget, jeg kunne forholde mig til. Så det gjaldt om at finde en personlighed, der kunne passe ind i det. Og der var ingen, der kom i nærheden af Alex. Han ramte midt i skiven. Det betyder ikke, at vi ikke havde ti samtaler med andre kandidater, for det havde vi selvfølgelig, for vi vidste ikke 100 procent, om vi kunne få ham. Man kan ikke køre et parallelforløb, så derfor ved vi af gode grunde ikke, hvordan det ville havde været med en anden træner. Men vi kan forholde os til, at det i efteråret 2015 stod helt klart, at vi skulle have et sporskifte og komme tættere på den Brøndby-DNA, som jeg og tilhængerne kendte. Og der taler resultaterne på den korte bane siden for sig selv.«

Brøndby-ejeren kan glæde sig over, at Alexander Zorniger i et interview med BT i februar erklærede sig som ’verdens lykeligste mand’ og fastslog at ’intet scenarie kan få ham til at forlade Brøndby inden kontraktudløb.’

Tyskeren, der har gjort sin form for fodbold til Brøndbys form for fodbold, er dermed formentlig på vestegnen frem til 2020. Mindst. Men en dag vil han være væk – og hvad så, Brøndby? Jan Bech Andersen indikerer, at afløseren til den tid meget vel kan komme indefra.

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

»Det er ikke noget, jeg frygter. Den her succession-planning (planlægning ift. den næste leder, red.) skal altid ligge i enhver skuffe alle steder. Hvad enten det er fodbold eller en hvilken som helst anden virksomhed er det altid en ledelses og en ejers ansvar at have en succession-planning. Vi har en ung tysk hjælpetræner (Matthias Jaissle, red.), og vi har Martin (Retov, red.). Ja, vi har flere dygtige gennem systemet. Det er klart, at det vil være en kedelig dag, den dag Alex ikke skal være her mere. Men vi arbejder allerede for at sørge for, at det her projekt ikke bliver personificeret i én person. Sker det, har vi ikke gjort vores arbejde ordentligt,« understreger Brøndby-ejeren.

»Når det er sagt, er det klart at Alex’ personlighed er helt speciel, men det må ikke være én person, Brøndby står og falder med,« fortsætter Bech Andersen, der samtidig fastslår at både spillere, stab og ikke mindst fans også har en stor aktie i, at Brøndby er, hvor de er i dag.

Det er klubben bare to år efter klubejeren, der dengang var bestyrelsesformand, spillede hovedrollen i den såkaldte ’Oscar-sag’. Sagen, hvor en anonymiseret Bech Andersen langede ud efter tidligere sportschef Per Rud og daværende cheftræner Thomas Frank på et debatforum, fik netop Frank til at tage sin afsked. Med hans afsked var der gjort rent bord og plads til Alexander Zorniger og en spritny strategi. Det lidt ironiske, kildne og kontroversielle spørgsmål er derfor, om den bizarre og opsigtsvækkende historie, som sagen var, i dag er endt med at være til Brøndbys fordel.

Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker

»Det er stadig en irriterende sag, og der ligger noget historik i den sag, hvor det ligger mig på sinde en dag - når tiden er rigtig - at få den helt, helt rigtige historie frem og vende. Men det tidspunkt er ikke nu. Jeg har taget de tæsk, jeg skulle tage, men jeg kan ikke glemme, hvor mange millioner af aktionærernes penge, der er fosset ud af kassen. Der er nogle ting dér, som ikke har set dagens lys, men lad os fokusere på alt det positive og se fremad. Det var en uheldig sag, men nu er vi, hvor vi er. Og det er i hvert fald et langt bedre sted både for aktionærer og fans. Det er det, vi skal kigge på. Vi skal ikke kigge på, om mine sår er helet. Det var de sådan set ganske kort tid efter. Jeg er heldigvis sådan indrettet, at når sådan en ting rammer mig, er jeg selvfølgelig forfængelig og har noget retfærdighedssans – men jeg er også nødt til at holde fokus på opgaven og fodboldklubben. Jeg synes, jeg har vist, at jeg kunne skille tingene ad,« slutter Jan Bech Andersen.

Ejeren, der på bagkant af netop ’Oscar-sagen’ blev reduceret til menigt bestyrelsesmedlem i Brøndby, men i dag sidder med en mand på hver side på magtens tinde i det, der kan være den kommende danske mesterklub.