Brøndby-duoen Simon Hedlund og Samuel Mraz har ikke længere coronavirus.

'Hele truppen er blevet testet negative for corona. Det gælder også Hedlund og Mraz,' skriver Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, i en sms til B.T. tirsdag.

De to angribere blev erklæret smittet med virussen i sidste uge. Det betød, at Brøndby måtte undvære dem i søndagens udekamp mod AaB.

Ingen andre i Brøndby-truppen har været smittet. Alle spillerne blev testet igen, da angribernes resultater var positive.

Samuel Mraz har ikke længere coronavirus. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Samuel Mraz har ikke længere coronavirus. Foto: Liselotte Sabroe

Begge spillere var symptomfrie. Det skrev Brøndby i en pressemeddelelse i sidste uge.

»Vi følger protokollerne nøje, og ved den ugentlige test af spillere og stab er to spillere testet positive. Begge er symptomfrie, og nu følger vi de givende retningslinjer, der er udarbejdet af Divisionsforeningen for personer, der tester positivt. Dette indebærer, at de to spillere skal blive hjemme i syv dage, siden de blev podet, hvilket var i går (mandag 29. juni). Selv om alle de øvrige spilleres test var negative, så tester vi for en god ordens skyld den øvrige spillertrup og stab igen for at eliminere enhver tvivl,« udtalte Brøndby IF’s holdlæge, Jonas Vestergaard, til klubbens hjemmeside.

Det nye testresultat betyder, at klubben fra Vestegnen har de to angribere til rådighed i torsdagens hjemmekamp mod FC Nordsjælland. De trænede med resten af truppen allerede mandag.

Netop FC Nordsjælland havde Brøndby slået med 2-0 få dage, før Hedlund og Mraz blev testet positive for coronavirus. Alligevel var alle resultater i FC Nordsjælland-truppen negative, efter de havde testet samtlige spillere to gange.

Simon Hedlund blev gift i Sverige for nogle uger siden. Brylluppet lå 23 dage tilbage i tiden, da han blev testet positiv, men da inkubationstiden på covid-19 er to til 12 dage, kan smitten ikke stamme fra det.