Dubai er droppet som destination for Brøndbys træningslejr til sommer.

I stedet arbejder klubben på, at turen i stedet går til Portugal.

»Vi har i den sportslige sektor nu evalueret de sidste par træningslejre, og vi må konstatere, at modstanderne vi har mødt på vores ture til Dubai ikke har levet op til vores sportslige forventninger, og vi har derfor besluttet at fravælge Dubai som kommende destination for os.«

Sådan lyder det fra Ebbe Sand til klubbens hjemmeside.

Men det er dog ikke kun modstanderne, der er grund til, at Brøndby ikke flyver til Dubai, inden de skal forberede sig til den næste forårssæson.

For der har været en del kritik af valget af Dubai som destination.

Landet bliver kritiseret for deres brud på diverse menneskerettigheder, og tilbage i januar var der stor opmærksomhed omkring Superligaklubberne og Dubai.

Og en del kritik, blandt andet fra fangruppen Brøndby Supporters Trust, der tidligere på året bad ledelsen finde en anden destination end Dubai, der ligger i De Forenede Arabiske Emirater.

»Derudover er den kritik, der opstod i forbindelse med valget af Dubai som destination for sidste års træningslejr, indgået i vores samlede evaluering af træningslejren,« siger Ebbe Sand, der fortæller, at der i Portugal er flere modstandere.

Når klubben skal forberede sig til den kommende efterårssæson, går turen til Polen fra den 25. juni til den 30. juni.

Også FC København og FC Midtjylland har brugt Dubai som stedet for klubbens træningslejre i vinterpausen, men som følge af kritikken tidligere på året meddelte FC København, at de vil droppe Dubai fremover.

Både norske Rosenborg og svenske Malmö FF har taget kritikken til sig og droppet fremtidige ture til Dubai som følge af pres fra fangrupperinger.