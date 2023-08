Brøndby er kommet skidt fra land i den nye sæson af Superligaen, hvor de i sidste sæson sluttede på en skuffende femteplads.

Og presset stiger derfor på cheftræner Jesper Sørensen for at levere resultater – og på fodbolddirektør Carsten V. Jensen, som er ansvarlig for at skabe en slagkraftig trup.

Men i virkeligheden er det en helt tredje person, der er den største årsag til Brøndbys problemer: Jan Bech Andersen.

Det mener mangeårig journalist, forfatter og Brøndby-fan, Henrik Madsen, som i en bidende kommentar i Tipsbladet opfordrer Brøndbys bestyrelsesformand til at tage sit gode tøj og forlade sin magtfulde post.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

'Brøndby IF skal have ny formand og nyt medejerskab hurtigst muligt. Jan Bech Andersen står i vejen for klubbens udvikling. Majoritetsejeren GFH må sikre, at Jan Bech Andersen købes ud eller går selv. Han skal erstattes af en erfaren, rolig og traditionelt arbejdende bestyrelsesformand med værdierne i orden.'

Sådan lyder det blandt andet i kommentaren i Tipsbladet, som Jan Bech Andersen ikke ønsker at kommentere på, siger han til B.T.

Henrik Madsen argumenterer for, at Jan Bech Andersen involverer sig forstyrrende i den daglige drift. Det har resulteret i et forhold mellem Carsten V. Jensen og administrerende direktør Ole Palmå på den ene side og Jan Bech Andersen på den anden side, som han kalder for 'usundt'.

Og så slår debattøren også ned på Jan Bech Andersens måde at kommunikere med omverdenen på – eksempelvis gennem de sociale medier.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

'Jan Bech Andersen handler på egen hånd. Det er uacceptabelt, skadeligt og burde høre fortiden til. Brøndby IF er ikke længere Jan Bech Andersens personlige ejendom,' skriver Henrik Madsen.

Jan Bech Andersen gik ind i Brøndby som investor i 2013, og han har løbende investeret i klubben. Op mod 275 millioner kroner har han kastet i Brøndby over en niårig periode.

I slutningen af 2022 solgte Jan Bech Andersen størstedelen af sine aktier til investorkredsen Global Football Holdings, som nu har aktiemajoriteten i Brøndby. Jan Bech Andesen har beholdt 10 procent af klubbens aktier.

Henrik Madsen anerkender, at Jan Bech Andersen har været en vigtig figur, der reelt reddede klubben i en svær periode. Men nu skal det være slut.

'Vi takker, klapper og gør muligvis også gerne Jan til æresmedlem. Men formand skal han ikke længere være,' lyder det.