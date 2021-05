Brøndby-spilleren Anis Ben Slimane har igen skabt problemer for sig selv.

B.T. kan fortælle, at han denne gang ikke var med i weekendens kamp mod Randers, fordi han dukkede en halv time for sent op til den afsluttende træning lørdag.

Da det ifølge B.T.s oplysninger ikke var første gang, det er sket, ville cheftræner Niels Frederiksen ikke finde sig i mere, og derfor var den tunesiske landsholdsspiller ikke i truppen som en disciplinær straf.

»Det er korrekt, at vi lod Anis blive hjemme fra weekendens kamp mod Randers FC, men nu har vi trukket en streg i sandet, og han er i spil til søndagens kamp på lige fod med de øvrige spillere i truppen,« siger cheftræner Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen havde ikke Anis Ben Slimane med i truppen mod Randers. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niels Frederiksen havde ikke Anis Ben Slimane med i truppen mod Randers. Foto: Liselotte Sabroe

Desværre for Anis Ben Slimane er det ikke en uvant situation, at han bliver straffet for at træde ved siden af.

Konsekvensen af den slappe attitude fra Anis Ben Slimane sker blot tre måneder efter en anden handling, som han måtte undskylde for.

I februar overtrådte den 20-årige spiller forsamlingsforbuddet, da han sagde ja til at hente en veninde til en fest, og da han ikke kunne få fat i hende, gik Brøndby-spilleren ind i lejligheden. Pludselig stod politiet klar. Det samme gjorde en bøde.

Som det er tilfældet denne gang, tilgav Brøndby ham også hurtigt dengang.

Anis Ben Slimane har problemer med at møde til tiden. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anis Ben Slimane har problemer med at møde til tiden. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi har accepteret Anis' forklaring og undskyldning, og vi har benyttet lejligheden til at understrege vigtigheden over for truppen, at vi hver især skal tænke os om i forhold til det ansvar, vi alle har i at undgå en eventuel smittespredning,« sagde fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside efter fest-bummerten.

Den nye episode med Anis Ben Slimane kommer efter en periode, hvor han banker mere og mere på til en plads på holdet.

I sidste weekend scorede Slimane i 2-0-sejren over selvsamme Randers, der søndag slog Brøndby med 4-2, og i kampen forinden mod FC Nordsjælland startede han inde.

Nu har han slået sig selv tilbage. Igen.