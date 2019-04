Én kamp, men to mulige godter.

Det er scenariet for Brøndby, når FC København søndag kommer på besøg til derby på Brøndby Stadion.

For ikke bare kan vestegnsklubben få håneretten tilbage mod FCK, men de kan også stikke en lille kæp i mesterskabshjulet på københavnerne.

Og det har de tænkt sig at gøre, hvis det står til Kevin Mensah. For han mener, at FC København ikke har set overbevisende ud i dette forår.

Brøndby-fans under Superligakampen mellem FC Nordsjælland - Brøndby på Right to Dream Park, mandag den 8. april 2019 Foto: Claus Bech Vis mere Brøndby-fans under Superligakampen mellem FC Nordsjælland - Brøndby på Right to Dream Park, mandag den 8. april 2019 Foto: Claus Bech

»Det er et derby. Det er en kamp, der bliver rigtig fed. Vi har noget at revanchere. FCK står også i en position, hvor de ikke har været vanvittigt godt kørende. De har faktisk overhovedet ikke været godt kørende. Det bliver en god kamp,« siger Kevin Mensah og har taktikken klar.

»Hvis vi spiller som i anden halvleg, hvor vi tager de rigtige beslutninger og kommer frem til de chancer og bare kører på, så kommer FCK først og fremmest til at få det hårdt nede på banen.«

»Men de kommer også til at føle et voldsomt tryk på Brøndby Stadion med de fans, vi har i ryggen. Det er sådan, det skal være,« siger han.

Brøndby tog fra FC Nordsjælland med kun et point i en chancerig 1-1-kamp, men det var så sent et point, at det var de sortblusede gæster, som havde de største smil på læberne efter opgøret.

Det smil vil de finde frem igen på søndag - og ikke kun hos sig selv, men også hos den hær af fans, der vil stå på Sydsiden.

»FCK spiller med om guldet, og de vinder kampe. Det er det, der er det vigtigste. Deres spil flyder ikke, og det skal vi prøve at smadre dem på ved at spille som i anden halvleg. Det bliver en kamp ligesom alle andre på Brøndby Stadion, hvor vi gerne vil ud at vise, hvem vi er. Det har vi heldigvis også nogle fans, der også gerne vil,« siger Kevin Mensah.

Brøndby har nemlig revanche til gode mod rivalerne fra København. Det seneste opgør endte med en meget sen sejr til FC København, da Jonas Wind scorede i dommerens tillægstid og tyssede på Brøndbys fans.

Denne gang vil de gulblusede gerne stå tilbage med pegefingeren foran egen mund.