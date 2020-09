Brøndby startede sæsonens på fantastisk vis, da et drømmecomeback gjorde, at hjemmeholdet i de døende sekunder af overtiden sikrede en 3-2-sejr over FC Nordsjælland.

Det hold manglede endda de karantæneramte profiler Andreas Maxsø og Rezan Corlu.

Og det er slet ikke sikkert, at der kommer yderligere forstærkninger til, selv om Brøndby endnu ikke har vist aktivitet på transfermarkedet. Og hvis man skulle tro, at der vil blive betalt transfersummer for nye, tager man fejl.

Det slår fodbolddirektør Carsten V. Jensen fast efter sæsonens første sejr.

'CV' vil ikke betale transfers. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 'CV' vil ikke betale transfers. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi er forholdsvis rolige, og vi ved, der kommer muligheder,« forklarer Carsten V. Jensen og fortsætter:

»Vi har lønkroner til nye spillere, men der bliver ikke tale om transfers. Vi kan hente transferfrie spillere og også leje og eventuelt få dem option på køb. Igen handler det om, at pengene passer, og perspektivet er rigtigt.«

Carsten V. Jensen har ligesom alle andre godt bemærket, at fans utålmodigt ser på klubbens ageren på transfermarkedet, men han har is i maven og giver intet for det, selv om han er på udgik efter en angriber og en venstre wingback.

»Status er, at vi har 19 markspillere og tre keepere. Det er det, vi arbejder med lige nu. Og skal man ind og gøre sig gældende på det her hold, skal man være rigtig dygtig,« siger han og tilføjer:

»Også så dygtig, at så man ikke umiddelbart med den pengepung, vi har, bare kan gå ud og plukke. Vi har is i maven og har gjort plads til et par signinger i vores lønkroner. De skal per definition kæmpe om startpladser hos os, ellers giver det ikke nogen mening at hente nye ind.«

Dermed er det heller ikke sikkert, at mere kommer ud af truppen.

Især tyskeren Anthony Jung har været på tale til et skifte hjem til Tyskland, men det er ikke sikkert, at han får lov at gå et år før tid.

»Det er ingen hemmelighed, at Jung er tysker og har lidt hjemve, men han repræsenterer en værdi og har været super dygtig det seneste halve års tid. Og hvis ikke vi får en mulighed for at erstatte ham på det niveau, der er i markedet, så spiller han færdig,« understreger 'CV', der i træner Niels Frederiksen har en mand, der er på linje med ham.

»Jeg vil gerne have en angriber og en venstre back ind. Jeg vil gerne have en så stærk trup som overhovedet muligt, fordi jeg gerne vil have konkurrence på alle positioner. Jeg spillede med Frendrup som venstre wingback i anden halvleg, og det er jo ikke optimalt. Så selvfølgelig vil jeg gerne have de postioner forstærket, men sker det ikke, og kan vi ikke finde den rette kvalitet, så er det dem her, vi spiller med. Og så tror jeg, at vi kommer til at klare os ganske okay,« siger Niels Frederiksen, der her fortæller, hvad der gik forud for de fantastiske 45 minutter for Brøndby, der fik vendt en 0-2 i pausen til sejr.

»Vi ændrer nogle ting taktisk, men jeg sagde til dem i pausen, at hvis man kigger på spillet, så er det ikke rimeligt, at vi er bagud med to i pausen. De har haft to muligheder, og dem har de scoret på. Vi har haft en del og ikke scoret nogen. Det var det første, jeg sagde til dem, og så sagde jeg til dem, at vi skal ændre nogle ting taktisk. Og så sagde jeg, at det er i modgang, at vi viser, hvad vi som hold er lavet af. Det synes jeg, vi fik vist i anden halvleg,« siger cheftræneren og slutter:

»Vi ændrer fra 3-5-2 til 3-4-3 i hvert fald imod bolden, og det gør en forskel.«

Brøndby møder FC København i næste kamp – måske helt uden ændringer.