Brøndby IF-hovedaktionær Jan Bech Andersen sætter ord på et af de sorteste kapitler i klubbens historie: Den sene AC Horsens-udligning i sidste sæsons næstsidste kamp, som kostede Brøndby IF guldet.

»Jeg var i fuldstændig chok. Vi var paralyserede. Jeg kunne intet sige. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv,« siger Brøndby-bossen, som fortæller om den skæbnesvangre dag til Brøndby IF's hjemmeside.

»Det er noget, der aldrig forlader nethinden ej eller harddisken oppe i hovedet både hos mig og alle vores fans. Men det må vi rejse os fra og leve med,« siger Jan Bech Andersen, som til daglig er bosat i London.

Han fortæller, at han startede dagen spændt og nervøs i London, hvorfra han med en ven fløj til Jylland for at overvære kampen i Horsens sammen med venner og flere familiemedlemmer.

Jan Bech Andrsen Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jan Bech Andrsen Foto: Liselotte Sabroe

Brøndby IF kunne med en sejr på udebane mod AC Horsens cruise guldet hjem i sidste spillerunde, og holdet kom da også planmæssigt foran 2-0 i slutningen af første halvleg.

»Det var en følelsesmæssig oplevelse ud over det sædvanlige. Da vi kommer foran 2-0, havde jeg en rigtig fin fornemmelse,« husker Jan Bech Andersen.

Men i anden halvleg meldte nervøsiteten sig, da AC Horsens først reducerede, og siden udlignede i kampens døende sekunder.

Det mål spillede guldet i fødderne på FC MIdtjylland, som da også hev mesterskabet hjem få dage senere, mens Alexander Zornigers tropper måtte nøjes med sølv.

Brøndby IF glippede mesterskabet i sidste sæson. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndby IF glippede mesterskabet i sidste sæson. Foto: Liselotte Sabroe

»Der var fantastisk stemning indtil de sidste minutter, hvor det hele blive en smule vaklende. Det gjorde ufatteligt ondt. Det er ikke til at forstå. Jeg kunne følge bolden hele vejen ind i mål. Det var som at se en film i superslow,« fortæller Brøndby-rigmanden om Kjartan Finnbogasons nu historiske udligning, som smadrede vestegnsholdets gulddrømme.

Efter slutfløjtet var den rystede Jan Bech Andersen ikke i stand til at gøre andet end stilfærdigt trække sig væk fra stadion og ud i sin bil.

»Jeg var i fuldstændig chok. Vi var paralyserede. Jeg kunne intet sige. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Flere fans kommer hen til mig De er meget frustrerede over for mig. Jeg kommer ud i bilen, hvor jeg stadig ikke er helt forstående for, hvad der lige er sket her. Det er stadigvæk sådan 'var det en ond drøm eller var det lige, det der skete?'« fortæller han, og konkluderer:

»Det var ikke bare en fodboldkamp. Det var drømme. Det var mange ting, der nærmest røg ud med badevandet med det mål i overtiden,« lyder det fra Jan Bech Andersen.