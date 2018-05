Gummiben, gummiben og gummiben.

Det var præcis, hvad både ledelsen og spillerne i FC Midtjylland fokuserede på efter mandagens 1-0 sejr over guldrivalerne. Brøndby kunne med en sejr nemlig så godt som sikre sig det danske mesterskab, men i stedet blev det FC Midtjylland, der med Bubacarr Sannehs scoring kunne juble over tre point, der dermed bragte dem tilbage i mesterskabskampen. Du kan den scoring og øvirge højdepukter fra kampen øverst i artiklen.

Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, trækker dog på smilebåndet over FC Midtjylland udtalelser efter kampen.

»Ja, der har da helt tydeligt være et kursus derovre. Aldrig har jeg da hørt så mange mennesker i samme klubtrøje sige præcis samme sætning. Det var da meget interessant,« siger Troels Bech til BT og fortsætter:

»Jeg medgiver, at det er spændende, og at Midtjylland har en erfaring i at være foran og smide det tidligere, så selvfølgelig er det noget, de selv har oplevet. Men jeg må bare sige, at sidst vi tabte en kamp, der gik vi ubesejret gennem de næste 28 kampe.«

Der er derfor ikke meget rysten på hånden i Brøndby, der stadig fører Superligaen på trods af at have samme antal point som FC Midtjylland. De har nemlig en markant bedre målscorer, men et enkelt pointtab vil kunne sende guldet til Herning, hvis Jess Thorups mandskab vinder de sidste to kampe.

Hvem vinder guld?

FC Midtjyllands store fokus på, hvorvidt Brøndby har eller får gummiben, vækker dog også undren hos Troels Bech.

»Vi taber kampen på en dødbold, som jo netop er en af Midtjyllands specialiteter og en af grundene til, at de kan ligge så imponerende højt i point på trods af relativt mange bløde kampe. Og så må jeg bare sige, at deres kvalitet er jo også en del af, at de vandt over os. Hvis de underkender deres egne kvaliteter så meget, så de tror, at vi har haft gummiben, og at det var derfor, vi tabte, så tænker jeg, at det er lidt spøjst,« siger han.

FC Midtjylland er stadig en del af mesterskabskampen efter sejren over Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe FC Midtjylland er stadig en del af mesterskabskampen efter sejren over Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe

Tidligere har der også været lidt en anspændt stemning mellem de to mandskabers bosser, hvor Brøndbys ejer, Jan Bech, og FCMs bestyrelsesformand Rasmus Ankersen har været i lidt af en mudderkastning. Men Troels Bech fortæller, at han ikke holder øje med, hvad der sker i FC Midtjylland.

»Jeg holder mig til det, som vi hele tiden har gjort. Vi sammenligner os ikke med andre, vi holder ikke øje med, hvad andre gør. Og hvis andre vil holde øje med, hvad vi gør, så er det deres lod. Vi kigger på vores egen præstation, og der har vi heldigvis en position, hvor vi kan tillade os det.«

Med nederlaget kræver det to sejre, hvis I selv skal afgøre det. Er gummiben noget, I tænker på?

»Det er da almindelig kendt i konkurrenceverdenen, at man skal konkurrere med kroppen, men vinde med hovedet, og selvfølgelig er vi også godt klar det. Og det føler vi os også rustet til,« siger sportsdirektøren.

Fredag skal de to guldkandidater så i aktion, når Brøndby besøger AC Horsens kl. 20.00. To timer inden går FC Midtjylland på banen i Parken, hvor de skal forsøge at holde fast i drømmen om guldet ved at slå FC København, der stadig kæmper for at sikre sig bronzemedaljen.