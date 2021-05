»FCK bliver meget afgørende.«

Niels Frederiksen tog søndag aften sit Brøndby-hold et skridt tættere på himlen… øhh, guldet. Med en sejr over FC Midtjylland hapser Brøndby nu de midtjyske ulve i måsen med bare et point imellem.

Det er dog en helt tredje part, der kan gå ind og tage en hovedrolle. For Brøndby møder FC København i et derby i næste weekend, og FC Midtjylland har også sådan en duel tilbage. Men Niels Frederiksen tør ikke gætte på, hvem FC København mon egentlig helst ser som mester, hvis ikke de selv kan tage den.

»Det har jeg ingen som helst idé om. Lige nu har de rigeligt at se til derinde, så mon ikke FCK spiller alle kampe for at prøve at vinde dem. Det vil jeg tro,« siger Niels Frederiksen, der også holder øje med københavnerne bag sig:

»FCK kan vinde i morgen, og så er der fire point imellem os. Så kan FCK slå os i Parken, og så er der et point. Men man kan sige, at de to øverste placeringer er blevet lidt mere sandsynlige nu, end de var inden i dag.«

Brøndby var naturligvis glade for sejren. For en ting er at tænde op i et elektrisk Brøndby Stadion i sådan en guldduel, men noget andet er også, hvad det åbner for af muligheder i slutspurten.

»Jeg vil starte med at konkludere, at vi har opfyldt vores sæsonmålsætning. Nu er vi 100 procent sikre på at blive nummer tre. Det er udmærket. Det er da et sted at starte. Så er vi også ambitiøse. Vi vil jagte alt det, vi overhovedet kan - selvfølgelig nummer et, men hvis vi ikke kan det så nummer to. Det er fuldstændig lige, og FC Midtjylland er stadig favoritter. Det må vi konkludere, eftersom de stadig fører med et point,« siger Niels Frederiksen.

Han og Brøndby er nu et enkelt point efter FC Midtjylland, og den situation er han ikke så ked af igen.

»Det afhænger lidt af, hvad det er for et hold, du har, men nogle gange kan det være en fordel at komme lidt fra baghjul. Jeg tror, det passer os udmærket, at vi ikke har pole position. Det skal ikke forveksles med, at vi ikke er ambitiøse - vi gør alt, hvad vi kan. Midtjylland har også været gode til at udråbe sig selv til favoritter. Det tager de gerne på sig, og det er fair. De har også været dygtige.«

Hvis jeg var 21 år og et point fra guldet, var jeg nok begyndt at drømme lidt. Er det farligt?

»Nej, det er det ikke overhovedet, for jeg synes, vi har nogle stærke unge gutter, som er fornuftige og har en masse fornuft oppe i pæren. Og hvis de lige skal hjælpes på vej, bliver de også det. Jeg synes, de har håndteret det fantastisk. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at der går griller i omklædningsrummet. De ved udmærket godt, hvad der har skabt os den situation, vi står i nu, og hvad der er årsagen til, at vi er så langt, som vi er lige nu. Det er, at vi arbejder stenhårdt og holder benene på jorden.«

Hvad betyder 'griller i omklædningsrummet'?

»Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare. At de ikke begynder at bevæge sig ud på en sti, hvor man glemmer at have fokus på sig selv. Det har vi overhovedet ikke. Jeg synes, at vi har en ekstremt velfungerende og homogen trup, som ved, hvad det her kræver,« siger Niels Frederiksen.