Brøndbys anfører, Kamil Wilczek, har de seneste sæsoner scoret mål på samlebånd, og denne sæson er ikke nogen undtagelse.

Polakken er topscorer i Superligaen med syv mål, og de mange kasser tiltrækker så meget opmærksomhed, at der er en reel chance for, at han bliver solgt inden transfervinduets lukning natten til tirsdag.

Det forklarer Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, i podcasten BrøndbyLyd.

»Mit fokus nu, det vil være på risikoen for at miste Wilczek. Altså den risiko, den skal man jo være opmærksom på. Vi har jo en, der sparker den i kassen, når den lægger ved venstrefoden, ikke? Og det tiltrækker opmærksomhed,« siger Carsten V. Jensen og tilføjer, at det er risikoen for at miste Kamil Wilczek, der optager ham mest i de sidste dage af transfervinduet:

Kamil Wilczek scorer mål på samlebånd. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Kamil Wilczek scorer mål på samlebånd. Foto: Anders Kjærbye

»Og skulle det (et salg, red.) ske, så skal vi være forberedte. Så det er mere den øvelse for mig, fordi det er ligesom det, der kan ramme os hårdest, tror jeg lige nu,« lyder det fra Carsten V. Jensen, som bemærker, at der har været følere ude efter Kamil Wilczek.

»Jamen, man kan jo ikke være topscorer i ligaen, uden at det bliver bemærket.«

Kamil Wilczek lavede i sidste sæson 22 mål i Superligaen og var kun overgået af topscorer Robert Skov.

Tæt på indgangen til dette år forlængede han kontrakten med de blågule, der har papirer på ham til sommeren 2021.