Hvis det udelukkende stod til sportschef Troels Bech ville et salg af Brøndbys Hany Mukhtar være meget usandsynligt i dette transfervindue.

Hany Mukhtar har været en stor profil i Brøndby IF siden sin ankomst til klubben for to år siden. I sidste sæsons Superliga blev det til 10 mål og 14 assists for den tyske midtbanespiller, og det har også skabt en del interesse for ham.

I klubben regner man dog ikke med, at han vil blive solgt.

»Jeg går meget stærkt ud fra, at han bliver, og jeg håber det også,« siger sportschef Troels Bech til bold.dk og fortsætter:

»Han er en væsentlig spiller, som blev årets spiller i Superligaen. Han har tre år tilbage af sin kontrakt, og det stiller os i en god position - både i vores kampe, og når vi en dag skal til at tjene pengene ind igen.«

Den danske klub skulle angiveligt allerede have afvist et bud fra den tyrkiske klub Istanbul Basaksehir.

Artiklen er leveret af ronaldo.com