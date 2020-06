Brøndby havde sine problemer mod AGF, da en nullert af de helt trættende blev spillet på Brøndby Stadion.

Der er stadig fem point op til AGF på tredjepladsen for Brøndby. Og det er den tredjeplads, som Niels Frederiksen bliver bedømt efter. Også selv om han mistede tre af sine bedste spillere i januar. Umiddelbart en opgave af de mere besværlige.

Og Brøndby-træneren indrømmer da også, at den tærer lidt.

»Det er en spændende opgave at skulle udvikle et nyt hold, hvor der skal være rigtig mange af vores egne unge spillere, som vi skal gøre dygtige nok til at spille. Det er ikke sådan, at den ikke bringer mig grå hår i hovedet indimellem. Det vil jeg være ærlig at sige, at det gør den. Men det er ikke en overraskelse for mig. Sådan er det, når man skal udvikle noget,« siger Niels Frederiksen.

Du har kun to år her på papiret. Du vil vel også gerne nå at skabe noget og få de resultater, som kræves?

»Jo, jo. Jeg er også ambitiøs. Men jeg havde en grundig snak med klubben og klubbens ledelse, inden jeg blev ansat, og jeg vidste godt, hvad strategien var. Det har vi ikke lagt skjul på, og det er den, jeg skal arbejde efter. Det er ikke mine personlige ambitioner eller personlige mål, der skal sættes i højsædet.«

»Det er at arbejde den vej, som Brøndby som klub gerne vil. Det er det, jeg er ansat til og bliver betalt for. Det går fint hånd i hånd med, at jeg også er ambitiøs. For det er en ambitiøs klub det her. Lige nu er vi et sted, hvor vi er ved at udvikle et hold, som bestemt ikke er færdigudviklet. Det vil være helt obskurt ikke at erkende det.«

Obskurt eller ej så er målet altså top tre i Brøndby. Og for en uge siden var Niels Frederiksen klar til at gøre Brøndby til en af favoritterne til de bronzemedaljer. Helt så klar i spyttet var han ikke efter AGF-kampen.

»Jeg ved ikke, om jeg helt sagde, at vi var favorit til top-tre. Jeg sagde, at jeg sagtens kunne finde på at pege på os selv. AGF har fem point mere end os. Det kan godt blive svært at hente, men det er ikke umuligt. Og havde vi tabt, så havde det været umuligt. Vi er trods alt det hold, der er tætteste på dem stadigvæk, siger Brøndby-træneren og slår fast:

»Vi går efter det, for vi er stadig ambitiøse, og vi vil gerne ende på den tredjeplads. Men vi skal selvfølgelig være dygtigere på bolden, end vi var i dag.«

De næste to kampe for Brøndby lyder så på en tur til Herning for at møde mesterskabsfavoritterne i midtugen, inden det gælder derbyet mod FC København søndag.

»Er FC Midtjylland og FCK så meget stærkere end AGF? Det ved jeg da ikke, om de er. Vi deltager i et mesterskabsslutspil, og det er de seks bedste hold i landet, der spiller i den gruppe. Derfor bliver alle kampe svære,« siger Niels Frederiksen.