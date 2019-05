Trænerjagten i Brøndby begynder at nærme sig enden.

I hvert fald hvis man skal tro Brøndby-bossen Jan Bech Andersen.

Forud for pokalfinalen mellem Brøndby og FC Midtjylland fredag i Parken kigggede Brøndby-ejeren forbi TV3 Sports studie, hvor han blandt andet kom ind på trænerjagten.

Og her satte Bech Andesen en ny tidsfrist på, hvornår man i Brøndby forventer at have den nye træner på plads.

Sportsdirektør Ebbe Sand med Brøndby fans før pokalfinalen mellem Brøndby-FC Midtjylland i Telia Parken, fredag den 17 maj 2019 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sportsdirektør Ebbe Sand med Brøndby fans før pokalfinalen mellem Brøndby-FC Midtjylland i Telia Parken, fredag den 17 maj 2019 Foto: Liselotte Sabroe

For da TV3 Sports Joachim Boldsen spurgte, hvornår der kommer en melding fra Brøndby-lejren om den nye træner, svarede Jan Bech Andersen:

»Det gør der inden for den næste uge.«

Det betyder dog ikke, at alt er på plads omkring trænersituationen endnu.

»Nej, det er det ikke. For så skulle vi have meldt noget ud til fondsbørsen, men vi arbeder meget tæt på det nu,« slår Jan Bech Andersen fast over for TV3 Sport.

Gennem flere måneder har der været forskellige navne på rygtebørsen som potentielle kandidater til trænerjobbet i Brøndby.

Den tidligere FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand har været et af de helt varme navne, og som har været bragt i spil som en af favoritterne til jobbet.

Senest har René Weiler - den schweiziske træner, der blandt andet har været i Anderlecht - været et navn, der florerede.

Men afsløringen af, hvem den nye Brøndby-træner bliver, lader altså vente på sig lidt endnu.