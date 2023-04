Helt latterligt og langt ude!

De ord får landsholdslegenden Thomas Gravesen med på vejen, efter han som ekspert på Eurosport for nylig kritiserede Brøndby-truppen i skarpe vendinger.

Kun to Brøndby-spillere - Mads Hermansen og Nicolai Vallys - er ifølge den bramfri ekspert nemlig gode nok, mens spillerne omkring mangler kvalitet.

Men i Brøndby giver Gravesens kritiske analyse absolut ingen mening - og derfor lægger fodbolddirektør Carsten V. Jensen ingen fingre imellem, når han overfor bold.dk forholder sig til kritikken.

»I min bog så er det jo langt ude. For nogle uger tilbage løftede man på hatten for, hvad der skete i Brøndby, og man roste os for forandringer og fantastisk spil,« siger 'CV' og tilføjer siden til bold.dk:

»Vi anerkender, at vi ikke leverer, som vi gerne vil, og at vi ikke er der, hvor vi ser os selv, men det er ikke det samme som at sige, at vi kun har to spillere, der har niveau til top seks. Det er jo helt latterligt.«

Kritikken af Brøndby kommer i en frygtelig periode for klubben, hvor man vælter sig i problemer - både på og udenfor banen.

