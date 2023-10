Brøndbys cheftræner, Jesper Sørensen, er allerede berygtet for ikke at smide om sig med bombastiske udtalelser.

Hverken efter sejre eller nederlag. Men efter søndagens snævre 1-0-sejr hjemme over Viborg – som sendte Brøndby op på en midlertidig førsteplads i Superligaen – måtte han komme med en indrømmelse.

»Jeg kigger selvfølgelig på tabellen. Jeg er jo ikke idiot, haha.«

»Men det er ikke det vigtigste – lige nu er det vigtigt, om jeg ser forbedringer, og om vi spiller som et hold, der kan være med i toppen. Og det synes jeg, at vi har vist ved flere lejligheder.«

Men hvad holder dig så fra at sige, at Brøndby er guldkandidat?

»Det ved jeg ikke.«

Men hvis du så skulle sige noget, som kunne give Brøndbys fans noget optimisme, hvad skulle det så være?

»Vi ser, at en spiller som Yuito (Suzuki, red.) kommer ind og virker til at have noget, der kan løfte os – når han bliver endnu bedre integreret. Det er ikke så let at komme fra Japan og forstå en dansk fodboldkontekst. Det ligner, vi har en spiller, der kan løfte vores niveau,« lød det fra Jesper Sørensen, der fortsatte.

»Og jeg tænker, at det her hold kan komme til at sætte sig endnu bedre. Og så synes jeg også, at de spillere tæt på startopstillingen begynder at se rigtig fine ud. Der er spillere, I ikke ser – Clement (Bischoff, red.) og Mateusz Kowalczyk tager store skridt i vores træning.«