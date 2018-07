Han vil ikke kalde det fra himmel til helvede. Det er alligevel for voldsomt.

Skuffelsen er dog stadig tydelig i Jan Bech Andersens stemme, da han for første gang åbner op om det mesterskab, Brøndby hungrede så sultent efter. Det mesterskab, der glippede på falderebet.

»Det var enormt hårdt. Jeg var selv i Horsens. Det var som en dårlig film i slowmotion. Sådan nogle ting sker også i fodbold, men når man er så langt henne, er det en mavepuster i fjerde potens. Det var hårdt at komme igennem og er det stadig,« siger Brøndby-ejeren til B.T. Sport.

Fra sit sæde i Horsens den 18. maj kunne han i det sjette minut af tillægstiden se Kjartan Finnbogason hamre udligningen i kassen og dermed sparke matchbolden i fødderne på FC Midtjylland, der få dage senere kunne lade sig hylde som danske mestre, efter Brøndby gik ned de sidste kampe.

Vi skal også holde fast i de mange gode momenter. Ellers kan det gå hen og blive traumatisk, og der må vi slet ikke komme hen. Jan Bech Andersen

Træthed både fysisk og mentalt er en del af forklaringen ifølge Jan Bech Andersen. Han nægter at bruge ordet gummiben, ligesom det sidste, han ønsker, er at dvæle i det negative, selvom Brøndby ikke kunne stå distancen, da det spidsede til.

Der skal ikke klynkes, fortæller Brøndby-bossen, der har talt med alle spillerne efter skuffelsen.

»Hvad siger man til dem? Der er ikke meget at sige, andet end at vi alle var og er mega skuffede. Når det er sagt, er det heldigvis også sådan, der kommer en ny kamp og sæson. Vi er allerede i gang igen, og man bliver bare nødt til at lægge det bag sig og bearbejde det. Det er der selvfølgelig nogle, der er bedre til end andre. Det kan ikke nytte noget at gå og klynke og have ondt af sig selv. Det skal vendes til noget positivt. Uden at det skal blive hverken parterapi eller hypnose, bliver man nødt til at stå sammen og holde sammen og vise som klub, at det kan vi stå imod og lære af,« siger Jan Bech Andersen, der påpeger, at Brøndby trods alt kunne hænge sølvmedaljer om halsen.

Brøndby IF vandt DBU Pokalen sidste sæson. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndby IF vandt DBU Pokalen sidste sæson. Foto: Liselotte Sabroe



Derudover vandt klubben også DBU Pokalen, hvilket også gør, at Brøndby-bossen kalder sidste sæson for flot. Brøndby var det hold, der scorede flest mål, lukkede færrest ind, og så blev det kun til tre nederlag i Superligaen. Positive ting, som Jan Bech Andersen understreger er vigtige altid at have i baghovedet.

»Vi skal også holde fast i de mange gode momenter. Ellers kan det gå hen og blive traumatisk, og der må vi slet ikke komme hen. Vi har solgt 11.000 sæsonkort og slået rekord der. Lad os glæde os over det produkt, vi har. Det er også det, man må sparre med spillerne omkring og sige ’prøv at kigge på alle de ting uden om jeres træningsrytmer og kampe. Kig nu på, hvad I også er med til at skabe’ og så prøve at give dem noget perspektiv på, hvad de er med til at udvikle. Det er det, man er nødt til at bruge, så folk ser det 360 grader rundt,« siger Jan Bech Andersen.

Brøndby måtte se FC Midtjylland løbe med det danske mesterskab. Foto: Henning Bagger Vis mere Brøndby måtte se FC Midtjylland løbe med det danske mesterskab. Foto: Henning Bagger

Netop den store interesse for klubben gør ham stolt. Det var den eufori, han ville have tilbage i klubben, da han selv startede.

»Jeg ville have den gule feber, som vi så fra Laudrup-dagene bragt tilbage. Også på udebane. Der er bare denne her ufattelige opbakning til hele klubben. Det er utrolig glædeligt,« siger Jan Bech Andersen.

Han ved også godt, at der har skullet arbejdes med nogle ting denne sommer. Deriblandt bredden af truppen og det mentale aspekt. Løse ender, som Brøndby-bossen mener, er ved at blive samlet godt op.

Men selvom den nye sæson er i fuld gang, og der er fokus på nye kampe og mål, er der ingen tvivl om, at skuffelsen over de glippede guldmedaljer nager Jan Bech Andersen og resten af Brøndby.

Brøndby tabte til FC Midtjylland i slutningen af sidste sæson, og en uge senere stod midtjyderne med guldet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndby tabte til FC Midtjylland i slutningen af sidste sæson, og en uge senere stod midtjyderne med guldet. Foto: Liselotte Sabroe

Og det vil den utvivlsomt gøre længe.

»Når jeg taler med Ebbe Sand, husker han stadig, hvordan Schalke 04 mistede mesterskabet i sidste sekund i 2001. Det er trods alt 17 år siden, så jeg tror, det vil være fuldstændig uhørt, hvis folk bare havde lagt det bag sig. Det har givet nogle sår, som er helet og blevet til ar. Det er sådan noget, man skal kigge på og så forhåbentlig lære af, når man kigger på sin krop, havde jeg nær sagt. Så må man lære af det og komme videre. Det er det, det handler om i sport. Som Ole Ritter sagde, er der også noget stort i et kæmpe nederlag. Man tager de øretæver, så rejser man sig op, og så lærer man af dem og kæmper igen, hvis man er en rigtig sportsmand. De ord er sagt mange gange, og det gør dem ikke mindre sande,« siger Brøndby-ejeren.