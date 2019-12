Brøndby led for tredje kamp i streg nederlag, da FC Midtjylland løb med alle pointene på udebane.

Derfor kræver det, at AGF i sidste spillerunde i efteråret smider point mod netop Superliga-topholdet, og Brøndby selv slår Hobro hjemme i næste weekend, hvis det aktuelle hold på tredjepladsen skal væltes af den pind, Brøndby ser sig selv som: Blandt Superligaens tre bedste mandskaber.

Men selv hvis det skulle ske, er det kun lige godkendt i fodbolddirektør Carsten V. Jensens øjne.

»I princippet ser vi os selv som top tre-hold, og havde vi vundet i dag, havde vi ligget på tredjepladsen. Så det er inden for rækkevidde, men det er kun lige godkendt, vil jeg sige, hvis vi ender der. Det har været meget op og ned, det må jeg sige. Samlet set er jeg tilfreds med det offensive og mindre tilfreds med det defensive spil,« siger Brøndbys fodbolddirektør.

Erik Sviatchenko og FC Midtjylland besejrede Brøndby og Kamil Wilczek. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Erik Sviatchenko og FC Midtjylland besejrede Brøndby og Kamil Wilczek. Foto: Liselotte Sabroe

Klubbens cheftræner Niels Frederiksen var ikke meget for at snakke om, hvorvidt det bliver en udfordring at forsvare en toptre-placering.

»Det ved jeg ikke. Lad Carsten udtale sig om målsætningerne, så træner jeg holdet,« siger han og fortæller om det at skulle leve op til den målsætning:

»Det er klart, det ligger på mit bord, så det må jeg se, om jeg kan.«

Gældende for nederlaget til FC Midtjylland og de andre to tabte kampe til AGF og FC København er, at de alle har været tætte opgør, og det holdt modet oppe hos 'CV'.

»Jeg vil bare sige, at i de sidste tre kampe skulle vi have meget mere end nul point, sådan er det jo. Men jeg er jo gammel i faget, og jeg ved jo godt, at den kan ramme stolpen og ryge ud i stedet for ind, det må vi æde. Jeg ville have det langt dårligere, hvis vi ikke spillede lige kampe.«

»Anden halvleg i Aarhus er rigtig god, kampen i Parken er rigtig god, det meste af kampen i dag sidder vi på spillet. Overordnet set er præstationer okay, resultaterne ikke så godt,« forklarer fodbolddirektøren.

Niels Frederiksen havde samme analyse af dagens kamp.

»Jeg synes, vi er bedre på bolden, end Midtjylland er i første halvleg. Så bliver det lidt for meget en duelkamp i anden halvleg, og vi spiller lidt for meget på deres præmisser og får ikke helt den samme ro til at skabe muligheder, sådan var det.«

»Jeg synes, vi er bedre på bolden, end Midtjylland er i første halvleg,« sagde Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen efter kampen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere »Jeg synes, vi er bedre på bolden, end Midtjylland er i første halvleg,« sagde Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen efter kampen. Foto: Liselotte Sabroe

»Man kan jo se på det, som man vil. Man kan vælge at se på det sådan, at før de her tre utroligt tætte kampe har vi vundet fem i træk. Vi synes godt, vi kunne have fået point i Parken, og vi synes også, vi kunne have fået point i dag, men sådan er det nogle gange i fodbold. Så falder det ikke lige ud til éns fordel, men i bund og grund er det i sidste ende et spørgsmål om kvalitet. Men jeg tror, at hvis vi spiller sådan en kamp igen, er der stor sandsynlighed for, at vi får point med,« lyder det fra Niels Frederiksen.

Nu venter efterårets sidste kamp for Brøndby i næste weekend, men for Carsten V. Jensen er opgaverne for det kommende transfervindue godt i gang.

»Når vi kigger frem mod vinter, er det primære fokus, at vi er 29 spillere i truppen, 31 inklusiv dem der er lejet ud. Så opgave nummer et er at sørge for, at der ikke er alt for lang vej til spilletid for de yderste spillere i truppen,« siger han.

Brøndby har allerede solgt Hany Mukhtar til MLS. Han var småskadet og ikke med mod FC Midtjylland.