Han er bare 16 år gammel, men har allerede skrevet sig ind i historien hos en af landets største fodboldklubber, og nu bliver han også belønnet for det.

Morten Frendrup blev 11. februar den til dato yngste Superliga-debutant for Brøndby, da han i opgøret mod Lyngby løb på banen med fem minutter igen i stedet for Hany Muhktar. Siden har han været fast mand på udskiftningsbænken og blandt andet også fået spilletid mod Helsingør. Normalt er han U-17-spilelr, men fra sommer bliver han rykket op i Superligatruppen.

Brøndby oplyser på sin hjemmeside, at man har skrevet en tre-årig kontrakt med Morten Frendrup:

»Morten har allerede vist, at han er længere fremme, end de fleste er i den alder. Så derfor ser vi selvfølgelig chancen for at udvikle ham yderligere,« siger sportsdirektør Troels Bech.

Hovedpersonen selv er yderst begejstret:

»Det er en kæmpe drøm at skrive under, og når det netop er med Brøndby, er det bare fantastisk. Jeg har altid været fan af klubben og har været her i fire år nu, og jeg ser frem til mange år fremover,« siger Morten Frendrup, der ifølge Brøndby havde både sin mor og far med inde til kontraktunderskrivelsen.

Når Frendrup til sommer rykkes op bliver han den i alt syvende egenudviklede spiller i Brøndbys førsteholdstrup. De andre er Gregers Arndal-Lauritzen, Joel Kabongo, Andreas Bruus, Christian Enemark, Casper Hauervig og Viktor Anker.