Et Brøndby-banner i Parken vakte tidligere søndag stor opsigt.

'Det er kampdag, klokken den er kvart i Uno og Wolt. Velkommen til Nordens største TikTok-Tribune. Fyldt med turister, piger og stikkere,' lød det fra Brøndbys fans med henvisning til FCKs stemningstribune.

Og særligt ordet piger fik folk op af stolene - blandt andet på sociale medier, hvor folk var rasende over, at Brøndby-fansene gjorde piger på tribunen til et problem.

Det banner bemærkede cheftræner i FC København, Jacob Neestrup.

Foto: Anthon Unger Vis mere Foto: Anthon Unger

»Jeg er så glad for, at vi har en kæmpe fremgang i Parken i forhold til kvindelige fans.«

»Det er uanset, om det er på Sektionen (FCKs stemningstribune, red.) eller hvor det er. I FC København er der plads til alle - i alle farver, tykke og tynde, og mænd og kvinder.«

»Så de har da helt ret i det (at der er piger på Sektion 12, red.),« siger FCK-cheftræneren efter opgøret, der endte 0-0 i en noget undervældende derby-søndag.

Dramaet udeblev på banen, men udenfor Parken var der mere dramatik.

Her blev fire personer anholdt, da de mest hardcore fans fra begge lejre ville have fat i hinanden.

Det kan du læse mere om her.

Og her kan du få B.T.s karakterer og dom.