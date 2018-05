Et misset guld og en slem skade i sidste spillerunde. Kevin Mensahs sæsone sluttede med et sandt mareridt. Nu har Brøndby-angriberen fået dommen over den skade, som tvang ham fra banen til sæsonens sidste kamp i mandags mod AaB.

»Når man som spiller med det samme kan mærke, at der er noget, der ikke er, som det skal være i knæet, begynder man at frygte det værste,« lyder det til Brøndbys hjemmeside fra Kevin Mensah, som nu kan se frem til en skadespause på syv til ni måneder.

Skaden opstod i en offensiv aktion få minutter efter at han var kommet på banen i anden halvleg i stedet for Teemu Pukki.

Kevin Mensah (14), Brøndby IF, bliver båret fra banen under Alka Superliga-kampen mellem Brøndby IF og AaB på Brøndby Stadion mandag den 21. maj 2018. Foto: Anders Kjærbye Kevin Mensah (14), Brøndby IF, bliver båret fra banen under Alka Superliga-kampen mellem Brøndby IF og AaB på Brøndby Stadion mandag den 21. maj 2018. Foto: Anders Kjærbye

»Scanningen viste, at det forreste korsbånd er røget, så nu står den på en operation og derefter genoptræning. Det var en rigtig bitter afslutningen på sæsonen for os alle sammen, og så at få denne her skade oven i gør det ikke sjovere,« fortæller angriberen, som vælger at se posititvt på den uheldige skade og den ærgerlige sæsonafslutning, hvor Brøndby missede i guldet i de sidste spillerunder:

»Nu handler det om at komme stærkere tilbage, så jeg kan gøre mit til, at vi kan revanchere slutningen på denne sæson.«

Kevin Mensah var med i 15 kampe for Brøndbys sølvvindere i denne sæson. To mål blev det til for hurtigløberen fra Viborg.