Kerim Memija er hårdt medtaget efter søndagens møde med Kamil Wilczeks albue.

Vejle-spilleren kastede op efter Superliga-kampen mod Brøndby og har fået hjernerystelse.

Det oplyser Vejles kommunikationschef, Morten Pelch, som B.T. har været i kontakt med.

Mandag skal Kerim Memija igennem yderligere undersøgelser, blandt andet fordi han efter kampen havde ondt i kæben - og han skal undersøges for et muligt brud. Se højdepunkter fra kampen øverst i artiklen

Kerim Memija (th.) kom til skade i en duel med Kamil Wilczek i søndagens Superligakamp mellem Vejle og Brøndby. Foto: Claus Fisker Vis mere Kerim Memija (th.) kom til skade i en duel med Kamil Wilczek i søndagens Superligakamp mellem Vejle og Brøndby. Foto: Claus Fisker

Kamil Wilczek slap med et gult kort for sammenstødet.

Efter kampen var der dog bred enighed hos begge hold om, at den polske Brøndby-angriber burde have fået et rødt kort for den løse albue.

»Jeg så den lige nu på tv, og jeg synes godt, at man kan give rødt kort i situationen. I fodbold er det små ting, der afgør det, sagde Alexander Zorniger.

Fra den karantæneramte Vejle-træner Adolfo Sormani lød det

»Hvis Allan Sousa havde gjort det samme, havde han givetvis fået 10 dages karantæne,« sagde Adolfo Sormani med henvisning til sin angriber, der selv så rødt for film og brok i de sidste minutter af kampen.

Også kampens dommer, Peter Kjærsgaard, erkendte, at han burde have dømt anderledes i situationen.

»Under kampen skønner jeg, at Wilczek bruger sin albue hensynsløst. Men når jeg genser episoden på dvd, så er stødet sendt afsted med unødvendig stor kraft, og derfor burde jeg have udvist ham,« sagde Peter Kjærsgaard til B.T.s udsendte.

Mandag spilles sidste Superliga-kamp i denne runde: FC Nordsjælland-AGF. Den kamp kan du følge live her hos B.T.