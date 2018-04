Brøndby har i mesterskabsslutspillet og i DBU Pokalen været velsignet med en finsk-polsk duo i angrebet, der ikke synes at kunne holdes tilbage i øjeblikket.

Teemu Pukki og Kamil Wilczek har været forrygende i de seneste uger, og specielt polakken synes ustoppelig i øjeblikket.

Pukki scorede en enkelt, mens Wilczek sendte de to resterende kasser ind i 3-1-sejren over FC Midtjylland i semifinalen af DBU Pokalen - og for Wilczek var det hans syvende og ottende scoring i hans seneste otte kampe.

Hovedpersonen selv, der scorede tæt på topkarakter efter torsdagens sejr, var det ikke muligt at få fat på efter kampen. Til gengæld havde Christian Nørgaard rigeligt lyst til at tale sin holdkammerat op.

»Jeg stod vist og sagde, at han var fejlscoutet i starten, og det kom der en stor artikel ud af. Jeg er meget imponeret af Kamil i øjeblikket. Han boomer så meget af selvtillid, og det smitter af på hele holdet. Det virker til, at det er lige meget, om det er Sviatchenko eller Sanneh, der står over for ham, så tager han dem på ryggen og lægger bolden ned. Jeg under ham virkelig det bedste, for han arbejder stenhårdt og er en ydmyg knægt. Det er en fornøjelse med sådan nogle typer på holdet.«

Også Alexander Zorniger var ude med rosende ord om polakken. Den tyske træner fremhævede, at Brøndby, sammen med Leipzig, er de to hold, han har trænet, der er mest sultne efter at lave det vindende mål. Især Wilczek.

»Kamil laver fantastiske præstationer lige nu. Alle talte om, at han havde næsen for mål inde i feltet, men nu vinder han endda sprintdueller.«

»Hvad er årsagen bag hans succes gennem de seneste uger?«

»Jeg ved det ikke - du må spørge hans kone. Det er oftest konernes skyld.«