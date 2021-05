De kommer blæsende bagfra, og med vinden i ryggen er Brøndby nu gået på guldjagt.

Det er svært at flå de ord ud af spillerne på Vestegnen, der konstant taler om at »holde fokus på sig selv«, men vender du den om og taler om, hvorvidt de så kan læne sig tilbage nu, er kommunikationen en anden.

Der er ingen, der stiller sig tilfredse i Brøndby, før guldjagten er helt overstået.

»Det er fantastisk, at vi er med helt til slut. Vi skal også være ærlige og sige, at vi nok ikke selv havde forventet at være helt med i toppen til slut. Men som sæsonen går, vidste vi også godt, at hvis vi lagde en masse hårdt arbejde i det, så var det en mulighed. Vi har løftet os som hold. Det her er en holdindsats. Men det er ikke slut endnu. Der kan ske masser af ting,« siger Andreas Maxsø.

Gør det noget ved jeres tilgang, at I nu har opnået mere, end hvad man kan forvente?

»Sådan kan man ikke se på det. Vi sigter højere. Som vi har sagt hele sæsonen, så tager vi en kamp ad gangen, og vi er med, hvor det sner. Det er utrolig fedt, og nu skal vi blive ved. Det er ikke nu, vi skal slappe af. Der er stadig ni point og tre rigtig vigtige kampe, der skal spilles. Og så må vi se, hvad det bliver til i sidste ende.«

Brøndby møder i de tre næste – og også sidste – kampe i Superligaen FC København, AGF og FC Nordsjælland. Men det er stadig FC Midtjylland, der er et point foran i toppen trods 3-1-sejren til de blå-gule.

»Det bliver spændende. Det er stadig i Midtjyllands hænder. Vi skal gøre, som vi har gjort hele sæsonen, og fokusere på os selv og nok gøre rent bord, hvis det skal blive spændende til sidst. For FC Midtjylland er et stærkt hold, og de har prøvet det her mange gange,« siger Maxsø.

Og sidste gang, Brøndby prøvede det, var i 2018, hvor det hele lå for fødderne af dengang Alexander Zornigers tropper, indtil Kjartan Finnbogason stoppede det i overtiden i Horsens. Men den sidder ikke i det her hold, forsikrer anføreren.

»Der var ikke så mange med i 2018 fra vores nuværende hold. Det er sådan, det er. Det er jo bare fedt, at Superligaen er blevet så tæt. Det har det ikke været i mange år. Så vi er bare glade for at være en del af det,« siger Maxsø.