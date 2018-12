I denne weekend bliver det officielt.

Kontraktfrie Johan Larsson skifter til den bedste franske række, hvor Guingamp bliver svenskerens nye klub.

Ifølge B.T.s kilder er det ganske vist, at den 28-årige forsvarsspiller i denne weekend bliver præsenteret hos Gunigamp, hvilket formentlig allerede bliver lørdag.

Der er tale om en kontrakt på to et halvt år, hvilket altså sender den nu tidligere Brøndby-spiller til det franske indtil sommeren 2021.

Johan Larsson fører Brøndby på banen en sidste gang. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Johan Larsson fører Brøndby på banen en sidste gang. Foto: Anders Kjærbye

Tidligere fredag meldte det franske Le Telegramme om netop dette skifte, hvilket B.T. altså nu kan bakke op om.

I Guingamp bliver Johan Larsson genforenet med en tidligere fanfavorit i Brøndby, sydafrikanske Lebogang Phiri, der skiftede til klubben i 2017.

Gennem efteråret har der været tvivl om svenske Johan Larssons fremtid, hvor det først til sidst stod klart, at den 28-årige skulle videre fra Brøndby.

Dermed forlader han altså Brøndby efter fire år i klubben, hvor han gennem sin sidste tid i klubben var anfører.

Herunder kan du høre seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' og husk, at du også kan abonnere på den i iTunes lige HER

Efter sin afsluttende kamp i Brøndby var det en ganske vemodig anfører, der takkede af i klubben.

»Det var måske den sværeste beslutning i hele mit liv, at jeg forlader Brøndby, men i mit hjerte og mit hoved kunne jeg mærke, at det var nu, at vi skulle have en pause fra hinanden. Jeg har gjort alt i fire år, og det gør mig stolt. Jeg var rørt derude på banen på grund af den fantastiske opbakning og hyldest af mig,« fortalte Larsson til B.T. Sport.