En sprint på 15 meter, vreden malet i ansigtet og et greb om begge dommerens arme.

Det stank langt væk af en handling til rødt kort, da Brøndby-profilen Andreas Maxsø efter FC Midtjyllands sidste-minuts 3-2-sejrsmål stormede i retning af dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt og tog fat i ham.

Men dommeren forbarmede sig over den ophidsede Brøndby-anfører og gav ham blot et gult - selvom det er absolut forbudt for en spiller at tage fat i dommeren på den måde i en fodboldkamp.

»Det er stort af dommeren kun at give mig gult. Jeg tror, at han kan se, at jeg er i mine følelsers vold. Jeg skal ikke løbe hen til ham på den måde,« siger Maxsø til Canal 9.

Brøndby IFs Andreas Maxsø under 3F Superliga-kampen mellem Brøndby IF og FC Midtjylland på Brøndby Stadion i Brøndby, lørdag den 24. oktober 2020.

»Det er følelser. Det er frustrerende. Jeg føler, at han kun kigger på mig. Det er derfor, jeg prøver at signalere det. Det skal jeg selvfølgelig ikke gøre,« lyder forklaringen fra Maxsø på, hvorfor han reagerede så voldsomt efter det hjørnespark, hvor Erik Sviatchenko headede sejrsmålet ind til FCM, som ellers havde været bagud med 2-0 ved pausen.

Selvom Brøndbys forsvarsstyrmand fortryder sin reaktion, siger han, at han fortsat er skuffet over, at dommeren ikke viste Erik Sviatchenko ud tidligere i kampen.

I stedet fik Maxsøs holdkammerat Sigurd Rosted marchordre efter to gule kort for situationer, han mener, var mildere end de frispark, Sviatchenko begik i kampen.

Maxsø var ikke alene om at reagere voldsomt på dommerens beslutninger i det dramatiske Superliga-topopgør. Rosted smadrede en rude i spillertunnellen, efter at han havde modtaget sit røde kort.