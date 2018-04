Humøret i Brøndby-lejren var højt efter sejren på 3-0 over AaB.

»Det er indiskutabelt, at vi får en perfekt start på guldkampen. Men der er altså stadig ni kampe tilbage i mesterskabsslutspillet. Intet er afgjort,« sagde Brøndby-anfører Johan Larsson, der midt i første halvleg bragte Superliga-topholdet foran på et veludført skud fra distancen.

»Det var min første scoring med venstrebenet siden en kamp mod FC Nordsjælland for et år siden,« sagde Johan Larsson til BT’s udsendte reporter på Aalborg Portland Park.

Fuldtræfferen fejrede han ved at klappe sig selv på skulderen.

Se højdepunkter fra kampen i videoen øverst - inklusiv Larsson-kassen og den efterfølgende målfejring

»Jeg vil ikke udelukke, at jeg i situationen måske kunne virke en smule arrogant. Men det var altså ikke det, der var hensigten. Slet ikke,” sagde Johan Larsson.

Et kvarter senere scorede Kamil Wilczek til 2-0 på Kasper Fiskers millimeter præcise oplæg.

»Nu er vi ubesejret i vores seneste 21 kampe, og har dermed tangeret klubrekorden. Den præstation er vi naturligvis både glade og stolte over,« sagde Kasper Fisker og tilføjede:

»Selvfølgelig vil vi gerne vinde både det danske mesterskab og pokaltitlen. Vi er stadig med i duellen om begge dele, men tager absolut intet for givet. Det lyder måske en smule kedeligt. Men som situationen er i øjeblikket, tager vi én kamp ad gangen. Næste gang møder vi Sønderjyske i pokalturneringen. Her går vi igen benhårdt efter sejren.«

Finnen Teemu Pukki lukkede og slukkede med sin scoring til 3-0 få minutter før pausen.

»Jeg har mange gange mødt AaB i Aalborg, og kan ikke huske, hvornår vi senest har vundet så stort heroppe. Men vi spiller altså også en rigtig god kamp,« sagde angriberen, der i sidste uge scorede to gange på det finske landshold.

Efter kampen ærgrede Brøndby-træner Alexander Zorniger sig over, at han muligvis ikke får Jan Kliment med mere i denne sæson.

»Jeg er bange for, at den knæskade han pådrager sig i tacklingen af Jores Okore kræver flere ugers pause,« sagde Brøndby-træneren, der kaldte sit mandskabs præstation i første halvleg for »fantastisk«.

Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger

AaB-stopperen Jores Okore erkendte efterfølgende, at udvisningen for at have sparket Jan Kliment var i orden.

»Men når det er sagt, er jeg alt andet end tilfreds med den måde, Kliment gik ind i tacklingen på. Han langer mig en albue i ansigtet, og det var derfor, at jeg i frustration sparkede ham,« sagde Jores Okore, der for forseelsen fik alt andet end rosende ord med på vejen af AaB’s cheftræner Morten Wieghorst.

»Den måde Jores reagerede på, var uhensigtsmæssigt og det ved han også godt,« sagde Morten Wieghorst, der erkendte, at Brøndbys sejr var fortjent.

»De var bedre end os. I første halvleg er vi ikke specielt gode med bolden, men det er en trøst, at vi i de sidste 45 minutter gør det klart bedre,« sagde Morten Wieghorst.

AaB havde anfører Rasmus Würtz i karantæne. Det var derfor ventet, at Kasper Risgård skulle være styrmand på midtbanen i stedet. Men han kom slet ikke på banen.

»Det er aldrig sjovt at sidde udenfor. Men Wieghorst vurderer, at jeg ikke er god nok. Når man spiller så lidt, siger det sig selv, at hverken min kampform eller selvtillid er den allerbedste,« sagde 35-årige Kasper Risgård, hvis kontrakt udløber til nytår.

»Jeg er ved at være oppe i alderen, og må erkende at jeg ryger længere og længere væk fra holdet. Jeg aner ikke, hvad AaB’s ledelse tænker om min situation. Det siger sig selv, at når man ikke spiller, er der måske ikke den store villighed hos AaB til at forlænge kontrakten,« lød Kasper Risgårds slutreplik.