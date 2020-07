Ni dage. Det er så meget ferie, FC Midtjyllands førstehold får.

Guldtræner Brian Priske ved godt, hvad han skal, og det er at blive helt utilgængenlig for alle andre end de nærmeste i de første dage.

»Det bliver en kort sommerferie. Det bliver ni dage, og det handler om lige at slukke telefonen de første fire, fem dage. Det gør jeg ikke normalt, men det er kort tid, vi har. For mig har der også været tryk på, og jeg har også haft egne forventninger, som jeg gerne ville leve op til. Jeg giver relativt meget af mig selv, og så tror jeg også, at jeg er ved at være flad,« siger Brian Priske og tilføjer, at alle i FC Midtjylland har godt af en pause fra hinanden:

»Det har været en lang sæson og en lang forårssæson, hvor coronaen har spillet ind. Det har også været med til at sætte sit præg på os alle sammen. Jeg tror sgu, at vi alle sammen trænger til at komme væk fra hinanden og bare tænke på noget andet,« forklarer Priske.

Ordene falder efter sæsonens sidste kamp, hvor AaB vandt med 2-1 på MCH Arena.

»Jeg tror, der er mange hold, som har vundet mesterskaber, som lige kæmper til slut, og jeg tror, at batterierne var særdeles tomme. Der var rigtig mange ting i spil i dag og mange, som ikke har prøvet det før. AaB kom og var klar til at spille fodbold, men jeg synes også, at vi anden halvleg fik vist, at vi var det bedste hold,« siger han og fortæller om dagen, hvor holdet endelig fik pokalen i hænderne.

»Det er det her, vi har ventet på. Vi fik det afgjort lidt tidligere, og det er jo kun fedt. Men det er klart, at man glæder sig til at få pokalen og medaljen og få sat et punktum for en lang sæson, som har været hård og lang. Det er den længste i Superligaens historie og med lidt bump på vejen i forhold til corona osv. Når vi kommer hjem herfra, bliver det godt at sætte sig i sofaen og lige nyde momentet et øjeblik,« lyder det fra Brian Priske.

FC Midtjylland vandt mesterskabet med hele 14 point ned til nummer to, FC København.