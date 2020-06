Brian Priske har kun fokus på FC Midtjylland.

Så klar var meldingen fra den 43-årige FCM-træner, der i løbet af ugen er blevet rygtet til den belgiske storklub Standard Liège.

Det belgiske medie HLN skrev mandag, at Brian Priske har været et varmt emne i den belgiske klub, som forventes at skifte ud på trænerposten, hvor sædet under den nuværende træner i Standard Liege, Michel Preud'homme, for alvor er blevet varmt.

Selv var hovedpersonen dog ikke meget for at kommentere på skriverierne i den belgiske presse.

Brian Priske efter søndagens sejr på 2-0 over AaB på udebane. Foto: Henning Bagger Vis mere Brian Priske efter søndagens sejr på 2-0 over AaB på udebane. Foto: Henning Bagger

»Det har jeg ikke tænkt så meget over. Mit fokus er på FC Midtjylland,« sagde han søndag efter 2-0-sejren over AaB.

Kan du be- eller afkræfte rygterne, der florerer i den belgiske presse?

»Nej, det kommenterer jeg ikke på.«

Men har du hørt noget fra Standard Liege?

»Jeg holder mit fokus på FCM.«

Har du ambitioner om at komme til udlandet som træner?

»Jeg har helt sikkert ambitioner, og det har jeg altid haft, både som spiller og som træner, men lige nu er mit fokus på at præstere med FC Midtjylland. Men jeg er 100 procent et ambitiøst menneske.«

Tidligere på ugen var B.T. i kontakt med FCM-direktør Claus Steinlein, der dog skyder ethvert trænerskifte ned lige nu og her. Ifølge ham har den midtjyske klub ikke har haft kontakt med belgierne.

»Jeg har det egentlig mest fra avisen (det belgiske medie HLN, red.), men det er slet ikke aktuelt, at han skal nogen steder,« lød det onsdag fra Claus Steinlein.

Det skulle angiveligt være Standard Liege, der har henvendt sig til Brian Priske og tilbudt ham posten som cheftræner.

Men den danske træner for Superligaens førerhold har ifølge HLN takket nej til jobbet.

Priske har selv en fortid i Belgien som spiller, hvor han har tørnet ud for både Genk og Club Brugge.