Den brasilianske klub Esporte Clube Bahia skriver onsdag aften på sin hjemmeside, at man har solgt den 19-årige midtbanespiller Júnior Brumado til FC Midtjylland.

Men FC Midtjylland har endnu ikke bekræftet, hvorvidt handlen har noget på sig.

»Esporte Clube Bahia oplyser, at midtbanespilleren Júnior Brumado, en del af truppen, er blevet solgt til Midtjylland for 9,5 millioner brasilianske real (16,5 millioner danske kroner, red.),« skriver klubben.

Júnior Brumado, med det fulde navn José Francisco dos Santos Júnior, er blot 19 år, men har i den nuværende sæson optrådt 17 gange i den bedste brasilianske liga. Han har også to optrædender på det brasilianske U-20 landshold.

Esporte Clube Bahia skriver videre, at man ved et videresalg af Brumado har sikret sig 15 procent af en eventuel overgangssum.

Brumado er en 1,90 meter høj angriber. Og selvom han ikke når helt op på Paul Onuachus højde, så sætter det uden tvivl mere gang i spekulationerne om, hvorvidt FC Midtjyllands tometermand bliver sendt til en ny adresse på transfervinduets sidste åbningsdag torsdag.

For et par dage siden bød Galatasaray ifølge B.T.s oplysninger 52 millioner kroner for den store angriber, men det tilbød var ikke nok til, at FC Midtjylland ville slippe Onuachu. I hvert fald ikke endnu.

