Carsten V. Jensen kiggede sig i spejlet, inden han skulle ud til sit første store møde som nyudnævnt sportschef i FC København i juli 2006.

Alvaro Santos skulle sælges til franske Sochaux, og 'CV', som han mest bare kendes som, ville gerne se pæn og ordentlig ud. Så fungerer det ikke med et par lidt for lange professorhår i øjenbrynene. De skulle væk, og det kom de.

Men den dengang helt grønne sportschef havde lige glemt en enkelt ting. Skægtrimmeren var sat ned til én millimeter.

»Det forsvandt. Og så står jeg der med kun et øjenbryn og skal til et vigtigt møde en time senere. Men de mistede åbenbart helt fokusset, for det blev en god handel,« siger Carsten V. Jensen næsten 14 år senere.

Meget er sket siden for den nu 57-årige Carsten V. Jensen. Øjenbrynene sidder lige i skabet, men Carsten V. Jensen selv sidder nu pludselig på et af plasticsæderne på Brøndby Stadion og taler om sin egen rolle som fodbolddirektør og fremtiden for den klub, han i mange år havde udset som en ærkerival, men nu er med til at sætte retningen for.

»Jeg er overrasket over… Jeg tror, vi havde kamp på min anden eller tredje dag. Jeg var rundt i logen og på stadion, og allerede der kunne jeg mærke, at der var en god energi og en tillid til, at jeg var i lokalet. Det var måske knap så forventet, fordi jeg har den baggrund. Den lå så heldigvis fire-fem år tilbage, så der var løbet meget vand gennem åen,« siger Carsten V. Jensen.

Han nævner ikke FC København ved navn, når han taler om sin 'baggrund', sin 'historie'.

»Jeg har selvfølgelig haft en lang historie der, men jeg har også været her før som spiller. Jeg er glad for, at det ikke har stemplet mig, at jeg har været andre steder. Og at der er blevet taget imod med åbne arme.«

Derfor er der bare nogle valg, der skal træffes, som bringer os i en anden retning, hvor vi ikke skal komme til Jan hvert andet øjeblik og bede om flere penge. Carsten V. Jensen

Stemplet ser ikke ud til at være der. Tværtimod virker Carsten V. Jensen til, på rekordtid, at have vundet fansenes opbakning. Trods fortiden hos ærkerivalerne. En fortid, der satte en stopper for, at 'CV' kunne have fået jobbet allerede for fem år siden.

»Lad os gå tilbage til foråret 2015, da posten her skulle besættes. Der var jeg i dialog, men der var det nok for tæt på historien. På den led kan man ikke sige, at det er overraskende fire år senere, at det skulle blive et tema. Jeg ved ikke lige, om det bliver mit sidste job i fodboldverdenen. Det kan jeg da håbe på og i lang tid. Men hvis du kigger rundt i Skandinavien, findes der altså ikke mange steder med en mere interessant klub og opgave.«

Carsten V. Jensen takkede i sommer ja til jobbet som fodbolddirektør i Brøndby. Det betød samtidig, at Ebbe Sand valgte at sige op som sportsdirektør i klubben. I stedet danner den tidligere FCK- og FC Nordsjælland-sportschef nu makkerpar med storaktionær og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen i toppen af 'fællesskabet', som direktøren flere gange kalder Brøndby i den halve times snak.

Og musikken spiller mellem de to, siger Carsten V. Jensen. Også selv om han læner sig ind mod sjæleren, mens Jan Bech Andersen plukker æbler.

Du slår mig som den tålmodige i det her projekt, mens jeg ser Jan Bech som en mere utålmodig type. Er det rigtigt set?

»Jeg tror da muligvis, at det er det, man har set, at jeg kunne være en del af og bidrage med. Folk, der kender mig i det, jeg har lavet siden 2006, ved godt, at jeg sjældent reagerer så meget efter den enkelte kamp, men mere har et blik på, hvordan man på den længere bane kan levere sikre, gode resultater.«

»Der handler det om at have en organisation, hvor man udfordrer hinanden, men også hvor man i sidste ende træffer de beslutninger, som er nødvendige for, at man lykkes på den lange bange. Jeg tror, der kan være meget dynamik i, at have nogen i organisationen med meget 'go' i. Det er der i Jan af natur. Så er der nogen, der giver Jan det modspil, der skal til. Det er der, musikken opstår,« siger Carsten V. Jensen.

Siden fodbolddirektøren kom til Brøndby, er der blevet skruet ned for både trommer og elguitar, men det har været en vigtig øvelse at sænke udgifterne for Carsten V. Jensen, der igen og igen nævner ordet 'balance', når han taler om Brøndby.

Jeg har ikke på noget tidspunkt oplevet, at der er blevet tvunget en beslutning i en bestemt retning. Og hvis det skete, var jeg her jo ikke ret længe. Carsten V. Jensen om Jan Bech Andersen

For Brøndby har for længe været afhængig af Jan Bech Andersens millioner. Det skal man være taknemmelig for, men takken skal også være at slippe taget i mangemillionærens bukselommer.

»Vi skal have respekt for, at Jans rolle i det her er afgørende. Jan har i efterhånden en længere årrække nu holdt hånden over Brøndby, men det er ikke det, vi ønsker. Brøndby ønsker ikke, at det skal være sådan. Derfor er der bare nogle valg, der skal træffes, som bringer os i en anden retning, hvor vi ikke skal komme til Jan hvert andet øjeblik og bede om flere penge.«

Hvorfor er det vigtigt? Man ser klubber i Europa, hvor der er personer, der holder hånden over dem eller investerer kraftigt. Hvorfor må det ikke være sådan i Brøndby?

»Jeg tror ikke, det er sundt for en organisation. Jeg tror, det er sundt for en fodboldklub, en organisation og en forretning, at tingene hænger sammen. Og at man ikke bare bliver ligegyldig med det, man foretager sig. Så nej, jeg er modstander af, at man bare rækker ud efter flere penge.«

»Vi skal kunne se os selv i øjnene og sige, at vi leverer sport og økonomi, der hænger sammen. Det må være grundelementet i at drive en fodboldklub.«

Man skal ikke læse mange artikler om Carsten V. Jensen for at forstå, at han har fået et særligt mandat i Brøndby. Et ansvar, en magt, om man vil. Der er en tiltro til bossen om, at hans måde at gøre tingene på vil være den rigtige på den lange bane i Brøndby.

»Hvis ikke jeg havde fået det mandat, havde jeg måske heller ikke siddet her. Det har ikke noget at gøre med, at jeg går og slår folk i hovedet med, at jeg bestemmer det ene og det andet. Det handler om, at vi er en organisation, der skal arbejde sammen, hvor der skal være den rigtige blanding af personprofiler. På en eller anden måde har det passet godt ind med mig i Brøndby på det her tidspunkt.«

Den blanding af personprofiler tæller foruden Carsten V. Jensen blandt andre også direktør Ole Palmå, cheftræneren Niels Frederiksen og altså ikke mindst Jan Bech Andersen, som man bare ikke kan komme uden om, når man taler om Brøndby.

Redningsmanden tilbage i 2013 er siden blevet storaktionær og bestyrelsesformand. Og Carsten V. Jensen siger det her med pondus og udråbstegn.

»Kan vi ikke bare sige, at han er succesfuld. Det må man jo sige. Han er i stand til at lægge midler her, som ikke mange andre er. Er der nogen, som Brøndby kan være taknemmelig for er omkring klubben, er det da Jan. Det skal han vide, og det har jeg slet ikke noget imod, at han kan læse. For det er sådan, det er.«

Er han svær at arbejde sammen med?

»Nej, netop ikke. Det er den driftige Jan Bech, vi har brug for. Ham, der tænker ud af boksen og sammen med bestyrelsen udfordrer ledelsen og er sparringspartner for ledelsen. Så nej, han er ikke vanskelig. Han er driftig og har meninger og idéer om ting. Men jeg har omvendt kun oplevet stor, stor tillid. Jeg har ikke oplevet det vanskeligt,« siger Carsten V. Jensen og fortsætter:

»Jan følger jo med i det, der sker. Så når vi har spillet en kamp og spillet dårligt, taler vi sammen. Og så skal Jan selvfølgelig have lov til at komme med sin holdning til, hvad han lige har været vidne til. Det er vel rimeligt. Så er det min opgave at tale ham i en retning, hvor jeg siger, at man også kunne se det på en anden måde. Selvfølgelig skal der være plads til, at vi er forskellige, og plads til, at man er engageret i det, vi går og laver. Men jeg har endnu ikke på noget tidspunkt følt, at Jan ville blande sig i de beslutninger, der er blevet truffet på det sportslige område.«

Og han understreger sin pointe.

»Ikke at han ikke må have en mening. Det må han meget gerne. Det er også fint at spille den ind. Det kunne jo være, den kunne bruges. Så sådan skal det være. Men ansvaret for de beslutninger, der bliver truffet, ligger hos os allesammen. Der skal ikke bare komme en hver dag og sige, at det er sådan her, det er. Vi skal allesammen fungere. Sådan er det også her på kontoret.«

Du har ikke oplevet, at han blander sig i noget af det sportslige?

»Nej. Men igen vil jeg sige, at Jan har en stærk mening, og han skal selvfølgelig udfordre sin investering. Det ville være mærkeligt andet. Men jeg har ikke på noget tidspunkt oplevet, at der er blevet tvunget en beslutning i en bestemt retning. Og hvis det skete, var jeg her jo ikke ret længe. Det giver sig selv.«

Det ville du ikke?

»Det er naturligt. Man kan jo ikke på den ene side blive givet ansvaret og så på den anden side blive frataget ansvaret. Det tror jeg godt, man kunne blive enige om, hvis det var den vej, det gik. Men det er det heller ikke.«

Lige nu går det den vej, at Brøndby skal blive ved med at spare lønkroner i det kommende stykke tid. Der er stadig et stykke vej til den så omtalte balance. Det ændrer ikke på drømmene og ambitionerne i klubben med de 10 danske mesterskaber.

CV-kursen er klar – og der er ingen løftede øjenbryn.

»Man kan jo bare kigge historisk og se, at man i efterhånden 15 år ikke er lykkedes med at sætte den pokal ind i skabet, som man gerne vil. Samtidig har det henover perioden været meget svingende i forhold til forretningen og økonomien. At få de to størrelser til at hænge sammen og forhåbentlig på et tidspunkt være med til at stille en pokal i skabet må være målet og motivationen.«