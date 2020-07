AGF-fans skal lige vente lidt, før de kan bryde ud i en mindre transfer-jubel.

Skal man tro flere serbiske medier, så er Røde Stjerne-spilleren Milan Jevtovic ellers klar til at indtage den fodboldgale jyske bys fodboldstolthed. Både mediet Novosti og Mozzart Sport skriver, at AGF har eller er tæt på at lave en aftale med den 27-årige serbiske offensivspiller fra Serbiens største klub.

Ifølge B.T.s oplysninger er AGF dog ikke ene om at være interesseret Jevtovic. Der skulle været et par klubber mere inde i billedet til at snuppe Jevtovic, som faktisk kan hentes kvit og frit. En afklaring ventes inden for et par dage.

Jevtovic har ikke haft den store succes i Røde Stjerne, hvorfra han blandt andet har været lejet ud til Apoel i den seneste sæson. Derfor er klubben villige til at lade ham slippe gratis.

Efter et par skuffende sæsoner skulle Jevtovic nu være klar til at få karrieren på ret køl i AGF. Han har tidligere været en stor succes i eksempelvis Rosenborg, hvor han sammen med Nicklas Bendtner udgjorde en farlig offensiv i 2017-guldsæsonen.

Ifølge Mozzart Sport skulle Røde Stjerne - eller Crvena Zvezda, som klubben hedder i Serbien - have sikret sig 25 procent af vidersalgs-summen, som AGF eventuelt i fremtiden skulle sælge kantspillerne videre for.

Milan Jevtovic, som var med i CL-playoffkampen for Røde Stjerne mod FC København i Parken i august sidste år, er noteret for en enkelt U23-landskamp for Sebien.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra AGF-sportschef Peter Christiansen.