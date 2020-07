Brøndby sælger den svenske midtbaneprofil Simon Tibbling til FC Emmen i Holland.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Vi takker Simon for hans indsats i Brøndby IF, hans altid positive humør og ikke mindst evnerne som fodboldspiller. Seneste periode er det imidlertid blevet til mindre spilletid en forventet, og vi er enige med Simon i, at timingen for en transfer kunne være rigtig denne sommer,« siger Carsten V. Jensen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Der er ingen tvivl om, at Simon vil blive savnet af mange i Brøndby IF, og vi sender ham videre i karrieren med de bedste ønsker for hans fremtid.«

Den 25-årige svensker kom til klubben i 2017.

Han nåede at spille 109 kampe og score ti mål.

